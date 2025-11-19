川普遭追問艾普斯坦案被惹火 怒嗆女記者小豬

（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普日前嗆一名女記者為「小豬」，今天又因不滿美國廣播公司（ABC）記者在白宮就敏感議題提問，怒斥對方「糟糕透頂」，並揚言撤銷美國廣播公司的廣播執照。

第一起涉及彭博（Bloomberg）記者盧西（Catherine Lucey）的事件發生在幾天前的空軍一號上，但直到今天才在社群媒體上曝光。

盧西14日在總統專機空軍一號上問川普，若檔案中「沒有任何能構成罪證的內容」，為何不公布與已定罪的性罪犯富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的資料。川普當時用手指著她說：「安靜。安靜點，小豬。」

廣告 廣告

美國有線電視新聞網（CNN）記者塔柏爾（Jake Tapper）稱川普的「小豬」言論「令人作嘔且完全無法接受」。

川普今天在白宮一場高規格活動中接待沙烏地阿拉伯實質掌權者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）時，點名美國廣播公司的布魯斯（Mary Bruce）；她先前在白宮橢圓形辦公室內提出了一連串問題。

布魯斯首先提問，川普的家族企業與沙烏地人的生意往來是否存在利益衝突。

她接著就2018年沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案向穆罕默德．沙爾曼提問，說道：「美國情報部門的結論是，您策劃了這起對一名記者的殘忍謀殺。」

她說：「911事件的家屬對您出現在橢圓形辦公室感到憤怒。美國人為何應該信任您？」

川普憤怒地插話說：「美國廣播公司是假新聞。業界最爛之一。」他厲聲表示：「妳不必用問這種問題來讓我們的客人難堪。」

當布魯斯稍後問及艾普斯坦這個敏感議題時，川普再度勃然大怒。

川普回嗆布魯斯：「我不在意問題本身，我介意的是妳的態度。我認為妳是個糟糕透頂的記者。」

川普表示，他與艾普斯坦「毫無瓜葛」，並重申他聲稱這樁醜聞是一場「騙局」的說法。他對布魯斯說，「而妳那家爛公司就是共犯之一」

川普敦促美國廣播監管機構的首長「研究」撤銷美國廣播公司的執照。

他接著指著布魯斯說：「妳不准再問了。」