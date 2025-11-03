川普重申不排除動武 奈及利亞總統盼雙邊會晤解決問題

（法新社空軍一號機上2日電） 美國總統川普今天重申，若奈及利亞無法遏止殺害基督徒的行為，他不排除對這個非洲國家採取軍事行動。奈及利亞總統先前曾表示，希望透過雙邊會晤來解決問題。

記者在總統專機空軍一號（Air Force One）上詢問川普，是否考慮派遣美軍進入奈及利亞或發動空襲，川普回答說：「有可能，我的意思是，也可能有其他方式。我在考慮很多選項。」

他補充道：「他們正在殺害基督徒，而且是大量屠殺。我們不會允許這種情況發生。」

川普昨天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發出爆炸性貼文說，他已要求五角大廈針對奈及利亞採取軍事行動一事擬定潛在計畫。他在前一天更警告說，基督教在這個非洲人口最多的國家面臨「生存威脅」。

奈國的宗教分布呈現明顯地理區隔，北部地區以穆斯林為主，南部則以基督徒居多。

川普在貼文中指出，若奈國政府未能遏止殺戮，美國將會出手，「那將會是迅速、猛烈又痛快的行動，就像那些恐怖分子攻擊我們珍視的基督徒一樣」。

奈及利亞總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）的發言人布瓦拉（Daniel Bwala）今天對記者說：「奈及利亞是美國在全球反恐的夥伴。兩國領導人若能會面，將會有更好的結果。」

布瓦拉說：「奈及利亞樂見美國協助反恐，只要美方尊重我方領土完整性。」

布瓦拉補充說：「我們並不把（川普的社群貼文）視為字面意義上的威脅，我們知道川普有他獨特的表達風格。」他暗示這篇貼文或許是「為了促成兩位領導人坐下來談，針對安全問題協調出共同立場」。 布瓦拉稍早也在社群平台X提到，兩位領導人可能很快會晤。

布瓦拉受訪時拒絕透露有關會談的具體安排。

奈及利亞也否認基督徒受到的聖戰士攻擊，比其他宗教更為嚴重。 提努布在社群媒體發文說：「將奈及利亞描述為宗教不寬容的國家，與我國現狀並不相符。」（編譯：劉文瑜）