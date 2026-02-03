川普降印度關稅換禁買俄油 克宮：未獲印方通知

（法新社莫斯科3日電） 克里姆林宮今天表示，在美國總統川普（Donald Trump）宣布與印度達成貿易協議後，尚未收到印度將停止購買俄羅斯石油的任何聲明。

川普昨天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他已經與印度達成協議，將降低對印度的關稅，他與印度總理莫迪（Narendra Modi）談論結束俄烏戰爭等議題，莫迪承諾將停止購買俄羅斯石油。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴法新社等媒體：「迄今，我們尚未聽到新德里當局就此事發表任何聲明。」

俄羅斯受到西方國家制裁，導致物流受阻及市場受限，俄國石油價格因而有所折扣，自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面軍事行動以來，印度購買的俄國石油量大增。

2024年，俄羅斯供應約占印度原油總進口量近36%，每天約180萬桶折價石油。

莫迪已對川普調降關稅表達感謝之意，並稱雙方進行了非常愉快的通話，但對於川普聲稱印度將停止購買俄國石油一事，莫迪隻字未提。