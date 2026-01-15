渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
川普陣營施壓奏效 參院否決限制總統動武案
（法新社華盛頓14日電） 美國聯邦參議院今天表決一項提案，內容禁止總統川普在未經國會授權下，對委內瑞拉進一步動武。表決結果，川普陣營以一票險勝，否決了限制總統動武的議案。
此案由民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）提案。不到一週前，參院在1月8日投票通過，讓這項議案進入院會議程。其中有5名共和黨人倒戈，與所有民主黨人一起投了贊成票，要限制總統的動武權力。
這是少數共和黨議員對黨領導人公然唱反調，此一情況在共和黨占多數的參院中實屬罕見。
川普為此大為震怒，他表示，這5名共和黨人永遠不該再當選公職。
今天院會表決時，副總統范斯（JD Vance）赴國會坐陣，監督投票；而國務卿盧比歐（Marco Rubio）等政府官員也展開大動員，連打電話，敦促共和黨人不要支持這項議案。
原先5名贊成議案的共和黨參議員中，在川普陣營施壓下，有2人改變主意，最終參院以51票反對、50票贊成，低空否決了限制總統動武的議案。
今天參院的投票結果，顯示川普對共和黨員的掌控力。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 2 小時前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲
現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達8位數字加盟Sony
炎明熹（Gigi）因與TVB續約問題遭雪藏，早前合約正式完結，宣布創立「然后」工作室，日前更正式加盟Sony Music大中華區，並推出重投樂壇頭炮新歌《風旅》；其新歌發佈暨加盟記者會由見證炎明熹成長嘅森美擔任主持，意義重大。炎明熹表示心情非常緊張和激動，希望大家可以陪住佢：「我覺得前一段旅程已圓滿地寫在旅行手冊入面，今次再開始，是寫在另一本旅行手冊，所以我希望大家可以陪我去度過一個新的篇章，然後寫下很多有趣及深刻的經歷。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 21 小時前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 1 天前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 1 天前
Threads友大推九龍灣「貓咪雞蛋仔」蛋香味濃雞蛋仔＋大過拳頭雪糕球 網民：唯一缺點就係太好食太香太多人排隊
近日，九龍灣一間雞蛋仔小店 「貓咪雞蛋仔」 在社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱「所有人都要去食呢間雞蛋仔」，帖文迅速引起熱烈討論，不少網民試過之後一致大讚，紛紛留言力證小店出品「平、靚、正」，更有食客直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道排隊的人龍會比現時更長。Yahoo Food ・ 4 小時前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠
近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，食尚玩家 ・ 22 小時前
【百佳】一連三日88折 拎券即享優惠👉🏻
百佳今個星期五起一連三日推出新年佳搶優惠，易賞錢會員於全線百佳門市買滿$168，憑易賞錢App內發放的電子優惠券，即可享全單88折，折扣更無上限，每位會員每日可享優惠一次！YAHOO著數 ・ 19 小時前
大埔民政專員換人 食環署助理署長鍾慧婷明起接替 陳巧敏上月路祭衣着惹議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府今（13 日）公布，食物環境衞生署助理署長（街市發展）鍾慧婷明（14 日）接替陳巧敏，出任大埔民政事務專員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
病例爆191北海道東北蔓延！ 器官衰竭DEET驅蟲劑祕密？
遊日朋友們注意了，新年去日本賞櫻泡湯固然美，但小心別被小蟲子壞了好興致。日本2025年「重症熱性血小板減少綜合症」（SFTS，俗稱蜱蟲病）病例高達191宗，創下歷史新高，比2023年的140宗多出不少。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳嘉寶一家五口Staycation慶生 3女兒玩餐飽好開心
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
全亞洲最瘦國家是「這國」！為什麼她們不會胖？不是少吃，而是「吃飯習慣」決定體質！
但越南女生並不是靠少吃變瘦，真正的關鍵藏在她們的日常節奏。越南飲食看起來澎湃、有湯有菜又有澱粉，但整體清爽、不厚重，吃完不會有負擔感之外；更重要的還是「怎麼吃」！越南人習慣坐下來好好吃飯，一口一口咀嚼，不趕、不分心，吃飯的節奏穩，身體也跟著穩。這種進食狀...styletc ・ 1 天前