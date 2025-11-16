川普非洲特使布洛斯：蘇丹衝突為全球最大人道災難

（法新社杜哈15日電） 美國總統川普的非洲特使布洛斯（Massad Boulos）今天向法新社表示，蘇丹戰爭是「全球最大的人道危機」，並期盼透過外交努力讓和平有所進展。 蘇丹政府軍與準軍事組織快速支援部隊（RSF）之間的戰火自2023年4月燃起後，造成數以萬計的人喪生，並迫使近1200萬人流離失所。 快速支援部隊在10月底奪下法舍（El-Fasher），結束長達18個月對這個位於蘇丹西部達佛區（Darfur）、具戰略意義重鎮的慘烈圍困，期間不斷傳出大規模屠殺與性暴力事件。 布洛斯在杜哈接受法新社訪問時表示：「蘇丹衝突，就其人道層面而言，是當今全球最大的人道危機，也是全球最嚴重的人道災難。」

廣告 廣告

「尤其是過去兩三週在法舍發生的事情。我們都看過那些影片，也看過相關報導。這些暴行完全無法被容忍，必須立即阻止這種情況。」 美方已敦促交戰各方在蘇丹達成停戰協議。

在針對美國停火提案召開內部會議後，蘇丹的親軍方政府已表明將持續作戰。 雖然快速支援部隊曾表示同意調解方提出的人道停火，但該準軍事組織的攻勢卻並未停止。