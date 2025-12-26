川普首度空襲奈及利亞IS 引發宗教緊張疑慮

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普表示，美軍對非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子發動空襲，並指控此組織一直以當地基督徒為目標。川普此舉引發奈國宗教緊張疑慮。

川普今天在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「今晚，我以美國三軍統帥身分下令，對奈及利亞西北部的伊斯蘭國（IS）恐怖分子發動強力致命打擊，這些人鎖定無辜基督徒，並將他們殘忍殺害，程度之嚴重實為多年、甚至數個世紀來所罕見！」

川普說，美國戰爭部已對當地恐份子執行多次精準打擊。「我先前就警告過這些恐怖分子，如果他們不停止殺戮基督徒，將會付出慘痛代價。今晚，他們終於要付出代價了。」 川普並矢言，若這些武裝分子繼續殺害基督徒，美軍將發動更多襲擊。

這是川普上任以來，美軍首次在奈及利亞發動攻擊。川普曾在10月和11月痛批奈及利亞，聲稱當地基督徒面臨「生存威脅」，甚至將情況形容為「種族滅絕」，理由是奈及利亞持續爆發多起武裝衝突。

川普在外交上的言辭，雖獲得部分人士歡迎，但也有人認為，川普加劇了奈及利亞宗教緊張。 過去，奈及利亞曾多次爆發宗教衝突。奈及利亞政府與獨立分析人士都認為，不應以「宗教迫害」來描述當地暴力情況。他們指出，宗教迫害說法長期被美國和歐洲的基督教保守派所採用。（編譯：紀錦玲）