川普鬆口 美擬將大麻從1級管制藥降為3級

（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今表示，政府可能推動聯邦鬆綁對大麻管制，將其重新歸類為較不危險的藥物。

川普在被媒體問及是否正討論相關行政命令時證實：「我們正在考慮這件事。」

「有很多人希望看到（把大麻）重新分類，因為若不重新歸類，會造成大量研究無法進行，所以我們正非常認真地研議這個議題。」

目前在聯邦層級，大麻被劃為第一級管制藥品，與海洛因和搖頭丸（LSD）同屬一類。政府認為這些藥物具有高度濫用風險，且沒有可接受的醫用理由。

廣告 廣告

然而，全美已有數十州設有合法的醫用大麻計畫，且許多州也已核准大麻供娛樂性使用。

據《華盛頓郵報》近期披露，川普計劃推動將大麻重新分類為第三級管制藥品；這一集別的藥物被認為具有醫療價值，且濫用潛力較低。

第3級管制藥品包括氯胺酮（ketamine）和類固醇（anabolic steroids）。

重新歸類並不等同於合法化或除罪化，但放寬聯邦限制可能產生連鎖效應，其中之一就是降低研究門檻，因為對第一級管制藥品進行臨床試驗時需取得多重批准。

此舉也可能對合法種植和販售大麻的企業帶來重大稅務影響。