川普：不會允許以色列吞併約旦河西岸

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天表示，不會允許關鍵盟友以色列吞併約旦河西岸。一些以色列內閣成員之前揚言併吞當地，以扼殺讓巴勒斯坦建國的「兩國方案」（Two-state solution）。

川普（Donald Trump）在橢圓形辦公室（Oval Office）告訴記者：「我不會允許以色列併吞約旦河西岸（West Bank）…不，我不會允許。這不會發生。」

有人問川普是否在本週聯合國一場會議上向阿拉伯領導人承諾將阻止任何併吞行為，川普隨後作出上述回應。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾矢言不讓巴勒斯坦建國，其內閣中的極右翼成員則威脅要併吞約旦河西岸，以回應最近幾個西方國家承認巴勒斯坦國。

川普今天稍早與尼坦雅胡談話，被問及是否警告尼坦雅胡勿採取此類行動時，川普回答：「是的，但我不會允許。」

「不管我有沒有跟他談…我談過了，但我不會允許以色列併吞約旦河西岸。已經夠了。現在是時候停止了。」

川普也對就加薩走廊（Gaza Strip）情勢達成協議表示樂觀。現在有愈來愈多人敦促結束加薩戰爭，並讓自2023年10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列以來被扣押的人質獲釋。

川普說：「我們今天與尼坦雅胡談過了，我們跟中東所有領袖談過，他們是很棒的人，我們相當接近就加薩問題達成協議，甚至可能實現和平。」

以色列官員表示，尼坦雅胡預計29日訪問白宮。