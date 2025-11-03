川普：中俄等國秘密測試核武 美國也要

（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普今天聲稱，包括俄羅斯與中國在內等多個國家已暗中進行未對外公開的地下核試驗，並表示美國也將跟進。

川普在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）今天播出的專訪中說：「俄羅斯在試驗，中國也在試驗，只是不對外公開。」

他還說：「我不想成為唯一一個沒有進行核試驗的國家。」他也將北韓與巴基斯坦列入據稱正在測試核武器的名單中。

川普下令美國重啟核試的決定令人困惑，尤其外界並不確定他指的是否是美國將進行1992年以來首次核試爆。

川普上週在南韓與中國國家主席習近平舉行峰會前幾分鐘，突然透過社群媒體做出上述宣布。

在此之前，俄羅斯宣稱成功測試新型核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik）以及一款核動力、可搭載核彈頭的水下無人載具。

CBS記者直接詢問川普，美國是否計劃在時隔30多年後首次重啟核試爆，川普回答：「我是說，我們將像其他國家一樣測試核武器，沒錯。」

近幾十年來，除了北韓之外，沒有其他國家進行過核試爆。俄羅斯自1990年起未傳出有進行核試，中國自1996年起也未進行這類試驗。

當被問及此事，川普表示：「他們不會告訴你這些。」

他接著說：「這個世界很大，他們也很強大，你不一定會知道他們在哪進行試驗。」

「他們若在極深的地下進行試驗，外界根本難以察覺。你只會感覺到輕微震動。」

不過，美國能源部長萊特（Chris Wright）今天受訪時，淡化了美國即將進行核試爆的可能。

萊特接受福斯新聞頻道 （Fox News Channel）訪問時說道：「我認為我們現在談論的試驗是系統測試。這些並不是核試爆，而是我們所說的非臨界爆炸。」

萊特指出，這些試驗涵蓋核武器所有其他部分，以確保其運作正常，並為核爆作好準備。

美國1996年起成為「全面禁止核試驗條約」（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）締約國，該條約禁止所有形式的核爆試驗，無論是出於軍事或民用目的。（編譯：劉文瑜）