川普：中重型卡車課徵25%關稅11月1日起生效

（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普今天在社群媒體發文表示，從2025年11月1日起，所有從其他國家輸往美國的中型和重型卡車都會被課徵25%關稅。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「自2025年11月1日起，所有從其他國家輸往美國的中型與重型卡車將被徵收25%的關稅。」

這項措施比他先前在社群媒體上宣布的新關稅生效日10月1日，推遲整整1個月。

分析師指出，對重型卡車課徵關稅的實際影響，取決於墨西哥和加拿大製卡車是否獲得豁免。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家謝林（Neil Shearing）與布朗（Stephen Brown）指出：「美國近78%的重型卡車進口來自墨西哥，15%來自加拿大。」

他們上個月在一份報告中表示：「關鍵在於是否會對符合美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）標準的產品給予豁免。」

他們指出：「USMCA產品若未獲豁免，墨西哥將成為受重型卡車關稅影響最大的國家。」