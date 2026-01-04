川普：交接前過渡時期 美國將治理委內瑞拉

（法新社華盛頓3日電） 美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，並帶往紐約受審。美國總統川普表示，在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。

川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會說明這波行動的相關細節。

川普在記者會上說，在他指示下，美軍昨天深夜及今天清晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）執行一項非凡的軍事行動；過程中，沒有任何一名美軍喪生，美國也沒有任何軍事裝備損失。

他表示，在能夠進行安全、適當且審慎的交接之前，「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」。

