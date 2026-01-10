川普：伊朗渴望自由 美國準備好協助

（法新社佛州西棕櫚灘10日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，隨著伊朗抗議民眾面臨德黑蘭當局日益加劇的鎮壓，美國「準備好提供協助」。

川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文指出：「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」但他並未進一步說明細節。

川普前一天曾表示伊朗正陷入「大麻煩」，並再次警告他有可能下令展開軍事打擊。