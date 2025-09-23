川普：俄羅斯戰機若侵入領空 北約成員國應該擊落

（法新社紐約23日電） 美國總統川普今天在聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會時表示，北大西洋公約組織（NATO）成員國應擊落侵犯其領空的俄羅斯飛機。

當記者問到北約國家是否應該在俄羅斯飛機闖入領空時將其擊落時，川普回答：「是的，我同意。」

川普的這番言論出現在近期俄羅斯戰機與無人機多次入侵事件之後，這些事件已使華府在歐洲的北約盟國感到不安。

同時，對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在近期局勢升高之際是否有意願尋求和平，美國總統再次迴避了相關提問。

川普在被問到是否仍然信任蒲亭時回應：「大概一個月後再告訴你，好嗎？」他8月於阿拉斯加高峰會與蒲亭會晤過。