川普：俄若持續挑釁 美將保衛波蘭和波羅的海國家

（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天表示，如果俄羅斯在一連串侵犯北約成員國領空的行動後還加劇挑釁，美國將協助保衛波蘭及波羅的海國家。

川普赴亞利桑那州參加保守派政壇網紅柯克（Charlie Kirk）追悼會前受訪時，被問到如果俄羅斯持續升級行動，美國是否會出手協防與俄羅斯接壤的北大西洋公約組織（NATO）盟國，他回答：「是的，我會。」

川普也透露，他已聽取近期俄機侵犯愛沙尼亞領空一事，還說「我們不喜歡這種狀況」。

立陶宛、愛沙尼亞和捷克等多個國家已敦促北約對俄羅斯的挑釁行為採取更強硬的回應，包括擊落侵犯邊界的俄羅斯戰機。（編譯：劉文瑜）