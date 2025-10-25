葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
川普：北韓「某種程度上是核武國」
（法新社空軍一號24日電） 針對北韓要求被承認為核武國作為與華府對話條件，美國總統川普今天表示，北韓「某程度上是核武國」。他稍早展開亞洲行之前還說，希望此行能與北韓領導人金正恩會面。
川普（Donald Trump）在飛往亞洲的美國總統專機空軍一號上，被問及是否不排斥承認北韓是核武國家，他回答：「我認為他們某種程度上是核武國。」
川普表示：「如果你說，他們要求被承認是核武國，那麼他們確實有很多核子武器，我會這麼說。」
川普預定29日在南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。他今天稍早受訪時說，「希望」在南韓期間能與金正恩會面。他表示：「我們已經通知他，他知道我要過去。」
川普與金正恩上次會談是在2019年。川普曾說，他希望再度與金正恩會面，最好是在今年。美國媒體先前報導，川普政府官員已私下討論安排兩人在川普出席APEC峰會時機見面。
金正恩9月表示，他對川普懷有「美好回憶」，且不排斥再度對話，只要美國放棄對平壤的「虛妄」要求、主張其必須放棄核武。
不願浪費時間見普丁 川普：除非俄烏停戰協議有望達成
（法新社空軍一號機上25日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，除非能夠明確確認俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）認真想要達成結束烏克蘭戰爭的協議，否則他不會安排與對方會談。川普在搭乘空軍一號前往亞洲途中告訴記者：「我必須確定我們會達成協議，我不會浪費時間。」法新社 ・ 3 小時前
美國航艦赴中美洲打擊毒梟 委內瑞拉總統痛批
（法新社卡拉卡斯24日電） 美方已宣布正向加勒比海派遣一支航空母艦打擊群，目的是打擊毒梟。美國國防部24日宣布，正在部署一支航艦打擊群到拉丁美洲的消息，目的是打擊販毒組織，這將大幅升高美國在這個地區的軍事火力。法新社 ・ 20 小時前
MLB世界大賽 道奇總教練證實投手維西亞因私事休陣
（法新社多倫多24日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，後援投手維西亞（Alex Vesia）因個人因素休陣，預計整個世界大賽都不會上場。道奇今天公布世界大賽26人名單，維西亞未被列入12名投手陣容。法新社 ・ 23 小時前
美通膨溫和聯準會有望再度降息 美股創高
（法新社紐約24日電） 美國公布通貨膨脹數據溫和，聯準會（Fed）有望再度降息，美股今天創新高紀錄。標準普爾500指數上漲53.25點，或0.79%，收在6791.69點。法新社 ・ 1 天前
高市早苗：與川普進行坦率對話
（法新社東京25日電） 日本首相高市早苗表示，她今天與美國總統川普通話，決心共同提升日美同盟的層次，「期盼為自由開放的印度－太平洋與美國和區域夥伴合作」。川普定27日到29日訪問日本，之後將前往韓國，在當地與中國國家主席習近平進行會談。法新社 ・ 9 小時前
球星涉非法賭博被捕 NBA總裁席佛深感不安
（法新社洛杉磯25日電） 美國職籃NBA總裁席佛說，邁阿密熱火後衛羅齊爾與波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯等人在聯邦調查局（FBI）針對非法賭博的大規模調查中遭到逮捕，讓他「深感不安」。拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）曾是底特律活塞球星及NBA名人堂成員，他因為涉入與黑手黨犯罪家族掛鉤的非法撲克賭局而遭逮捕，瓊斯也在這起調查中遭起訴。法新社 ・ 19 小時前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]TechRitual ・ 10 小時前
川普亞洲行 盼與北韓領導人金正恩會面
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天啟程前往亞洲訪問，他受訪時表示「希望」在南韓期間，能與北韓領導人金正恩會面。川普在白宮被問及是否有可能與金正恩會面時表示，「我希望能見他，他知道我們會去那裡」，「我不知道，我們已經通知他，他知道我要去。」法新社 ・ 19 小時前
藍鳥巴傑滿貫砲重創道奇 世界大賽先奪首勝
（法新社多倫多24日電） 美國職棒世界大賽第1戰，多倫多藍鳥隊主場迎戰衛冕軍洛杉磯道奇，巴傑（Addison Barger）轟出一記高遠的滿貫全壘打，最終以11比4大勝對手，在系列賽取得1比0領先優勢。巴傑在主場打出一記413英尺遠的中外野大滿貫，成為藍鳥在第6局連得9分的亮點，這也是藍鳥32年來首次參與世界大賽。法新社 ・ 19 小時前
加勒比海熱帶風暴美莉莎預估將增強為颶風
（法新社邁阿密25日電） 加勒比海熱帶風暴美莉莎（Melissa）在海地造成3人死亡後，美國國家颶風中心預測，它將在今天增強為颶風、明天增強為強烈颶風，預估中心在這週末至下週初靠近或通過牙買加。美國國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）今天上午5時（台北時間今天下午5時）發布預報指出，目前等級為熱帶風暴的美莉莎「很快將開始迅速增強」，估計今天稍晚將成為颶風。法新社 ・ 10 小時前
川普怒取消貿易談判後 加拿大宣布將撤反關稅廣告
（法新社華盛頓24日電） 加拿大安大略省當局今天表示，將會撤下一支以美國前總統雷根為主角的反關稅廣告；這支廣告先前已促使現任總統川普廢除美加貿易談判。福特在社群平台X上發文說：「在與卡尼總理談過後，安大略省將自週一（27日）起暫停在美國的廣告活動，以便貿易談判能夠恢復。」法新社 ・ 1 天前
美中官員大馬貿易談判 美方稱會談非常具建設性
（法新社吉隆坡25日電） 美國財政部發言人指出，美國與中國官員今天在馬來西亞首都吉隆坡進行了「非常具有建設性」的貿易會談；美中兩國領導人下週預計在韓國舉行備受矚目的雙邊會議。美中兩國也已開始向對方船舶收取港口服務費，起因是美國啟動301條款（Section 301）調查後認為，北京對該產業的主導地位不合理。法新社 ・ 14 小時前
警方尖沙咀反罪惡搜查娛樂場所
【Now新聞台】警方巡查尖沙咀多間娛樂場所，展開打擊黑社會活動。 有組織罪案及三合會調查科探員聯同機動部隊警員，於昨晚11時左右展開代號「犁庭掃穴」反黑行動，在尖東及諾士佛臺一帶突擊搜查，多間樓上酒吧及娛樂場所行動至清晨結束，暫時未有人被捕。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
賀錦麗接受BBC專訪：不排除再次問鼎白宮
（法新社倫敦25日電） 美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，她可能再次角逐白宮寶座，並說有朝一日自己「可能」會成為總統。賀錦麗在專訪中未排除再次問鼎白宮的可能，並說自己孫輩「有生之年一定會」出現一位女總統。法新社 ・ 2 小時前
歐盟委員會主席稱 考慮所有應對中國稀土威脅的選項
【彭博】— 歐盟委員會主席馮德萊恩稱，布魯塞爾正在考慮所有應對中國稀土威脅的選項。Bloomberg ・ 14 小時前
機場貨機衝落海｜失事貨機黑盒入水 已送實驗室檢查
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻及團隊昨日深夜取回飛機黑盒。 兩個黑盒收集了飛行數據及駕駛艙話音紀錄有入水狀況，民航意外調查機構已把相關裝置送往實驗室作初步檢查，再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告，之後再提出安全建議。兩艘打撈船連夜在機場北跑道打撈失事貨機的殘骸，機尾部分已吊上躉船。警方指，涉事的4名機組人員酒精及毒品測試呈陰性。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
美政府停擺 加拿大推遲發布9月國際商品貿易數據
由於美國政府持續停擺，加拿大統計局周五稱，無法收到加拿大對美國出口的數據，將延後發布9月的國際商品貿易數據。 該局在聲明中表示，已無法依照原定計劃於11月4日發布9月數據。該機構表示，數據將推遲發布，直至美國人口普查局恢復正常運作，並商定新的聯合發布日期。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
4個巨型充氣卡通雕塑維港展出 不少市民到海濱長廊打卡(容裕礽報道)
【Now新聞台】4個巨型充氣卡通雕塑一連八日在金鐘對開的維港展出，吸引不少市民到海濱長廊打卡。主辦機構指，團隊對天氣變化有應變方案。 多啦A夢在陽光普照的一日「尋獲美好」，一邊趴在豆沙包上曬太陽，一邊吹著海風。陪著他的不是大雄，而是芝麻街的Elmo及麥當勞的滑嘟嘟，看他們大字型躺在水泡上曬太陽，就知有多寫意。旁邊LABUBU就趴在冬甩上，與未「長大」的自己合照，這個「萬人迷」吸引了大批「粉絲」，專程來「朝聖」。深圳旅客金先生：「我是特意來的，我是為了LABUBU來，非常興奮、快樂，就是和LABUBU一起帶著公仔一起合照。」Giselle：「看到這裡有這個活動就很想來，所以我們求爸爸媽媽這天可否讓我們來。」Anya：「我覺得很感動又很美，我從來沒有見過這麼大的LABUBU。(會有多不捨?)這麼多。」有人就從一而終，未被後起之秀吸引。羅太：「當然是叮噹。(喜歡了叮噹多久?)超過50年，我結婚那天跟他(誕生日)一樣，一來到找到他已經開心。」他們4個一連八日在金鐘添馬公園對開海域展出，最大尺寸有20米。4個充氣雕塑到下月1日會在維港巡遊，由中環至北角及尖沙咀海旁辦個「巡迴粉絲見面會」。為免前年巨型充氣黃鴨漏氣事件重演，主辦機構指會一直留意天氣，亦有應變方案。策展商創辦人林樹鑫：「其實戶外的裝置全世界都明白，是有不同的可能性會發生。我們上年到瑞士又是做一個充氣雕塑，當時是一個下雪的情況，那個情況大家知道落雪是橫風橫雨、會變的，我們的團隊都是應付得綽綽有餘。」充氣雕塑展出期間，添馬公園舉辦市集，要購票入場，設有遊戲攤位、餐飲區及紀念品區等，以不同熱門卡通、動畫及戲劇為主題。#要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
立法會選舉｜提名期首日 參選人陸續報名
【Now新聞台】立法會選舉提名期展開，多個地區直選在提名期首日的早上已經有人報名參選，當中大部分都是爭取連任的人士。提名期展開，民建聯主席陳克勤急不及待在沙田區造勢，報名競逐連任新界東北議席，預料對手包括工聯會的古偉冰。立法會新界東北選區參選人陳克勤：「選舉不容易，每一次的選戰對民建聯都是一項挑戰，但我們跟香港人一樣，我們不怕挑戰。」副主席陳學鋒就報名參選港島西，預料至少要跟自由黨楊哲安，以及由勞工界轉跑道的工聯會郭偉强對決。工聯會會長吳秋北就爭取在港島東連任，估計會跟民建聯植潔鈴、李清霞以及自由黨阮建中競爭。立法會香港島東選區參選人吳秋北：「每一次選舉都是重新的開始，不要以為自己資歷最深，就可以有特別的優勢，不是的。我是願意接受檢驗及洗禮，我亦會重視每一個對手。」他的黨友鄧家彪及陳穎欣就分別爭取在九龍東及新界西南選區連任，陳穎欣更獲建制派班長廖長江加持。同樣想爭取連任的有A4聯盟的兩位，梁文廣想繼續搶佔九龍西，楊永杰就希望繼續服務九龍中。立法會九龍中選區參選人楊永杰：「我對選情是有信心的，但大家都知道，今次選舉是非常激烈。今次我覺得是真正的選舉，是高質量民主選舉，所以我雖然有信心，但now.com 新聞 ・ 1 天前
Oppo 與 Google 合作推進 Find X9 系列 AI 功能於海外市場
Oppo 最近在中國發佈了 Find X9 系列手機，並在全球發佈前宣布與 Google 建立新合作關係，將在 […]TechRitual ・ 10 小時前