川普：可能授權對墨西哥販毒集團採取軍事行動

iHerb破萬好評洗護產品64折起！
其他人也在看
西九龍站旅客過關傳異味 揭鞋藏大麻遭查獲
【on.cc東網專訊】海關總署周一（17日）發布消息稱，西九龍站海關關員近日查獲旅客將大麻藏於鞋內，案件已移交海關緝私部門處理。on.cc 東網 ・ 20 小時前
史上最長冤獄引發改革呼聲 日本學者支持禁止檢察官上訴
在香港，律政司近年經常在刑事訴訟中敗訴後上訴。在日本，震驚國際的袴田冤獄事件促使社會討論，檢察官應否有權在敗訴後上訴。一項調查發現，所有受訪的日本重審制度研究專家均支持禁止檢察官向法庭提出上訴的權利。日本國會正檢討重審制度，但很多議員反對禁止檢察官上訴。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 洗黑錢金額逾 11 億港元｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方自2024年起展開「戰盾」行動，並於上周四（13日）打擊三合會犯罪及洗黑錢活動，並以「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」等罪拘捕10男5女，年齡介乎27至62歲。Yahoo新聞 ・ 1 天前
尖沙咀賓館躁漢箍煲不遂 踢門揑頸掌摑咬前女友
尖沙咀一名中年男子疑箍煲不遂，襲擊前女友被捕。周日（16日）下午3時38分，警方接獲彌敦道83至97號華源大廈一間賓館的職員報案，指一名女同事被其男朋友襲擊，涉案男子亦踢爛賓館一門鎖。警員拘捕一名44歲涉案男子，他涉嫌「襲擊」及「刑事毀壞」；45歲女事主則面、手輕傷，由救護車送往廣華醫院治理。涉事賓館一片凌亂，床單及雜am730 ・ 20 小時前
假結婚犯罪集團遭瓦解 中港跨境涉 60 個案 入境處與內地聯合執法 主腦及骨幹成員被捕｜Yahoo
入境處與內地的聯合執法行動，成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團，行動中拘捕集團的主腦及骨幹成員。入境處指，相信集團在 2023 至 2024 年間安排超過 60 宗假結婚個案，涉及金額逾 750 萬元。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
美軍伊拉克屠殺二十周年 倖存女孩：不明白為何兇手逍遙法外
2005 年 11 月，美國海軍陸戰隊在伊拉克市鎮 Haditha 殺害了 24 名平民，史稱「哈迪塔屠殺事件」。事隔二十年，其中一個受害家庭的遺孤 Safa Younes 向傳媒憶述當年慘劇。她有八名家人遇害，自己能夠倖存，全因機警扮死。BBC 取得的證人供詞間接證明是誰開槍殺人，然而他們從未被審訊，即使唯一被控的美軍，最終也只是承認疏忽職守，降職減薪了事。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
深水埗菜館店主遇襲 3男女被捕 疑兇逃去
深水埗發生打鬥案。今日(16日)凌晨零時許，在大南街268號一間菜館內，店內多人毆鬥和毀壞物品。據報一名男子衝入店內襲擊陳姓菜館負責人，陳男、其女友及女友兒子其後還擊，施襲男子其後逃去。am730 ・ 1 天前
Jack Doherty馬路拍片阻交通被捕 美國網紅擁逾千萬粉絲 被控藏毒及阻差辦公︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國邁阿密海灘一名 22 歲 YouTuber Jack Doherty 於當地時間周六（15 日）被捕，警方指他為拍攝影片走到馬路中央阻礙交通，被控藏有受管制藥物、藏有大麻及阻差辦公。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
西九高鐵站69歲內地漢藏鐵蓮花被捕 半個月3宗
警方周日(16日)下午3時許接獲香港西九龍高鐵站保安員報案，指在一名離境男子的斜孭袋內，檢獲一個懷疑鐵蓮花。警員到場經調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕該名姓譚(69歲)內地男子，他現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。 10月31日下午及晚上，上址車站亦先後有一名19歲男子，以及21歲內地男am730 ・ 20 小時前
15人涉洗黑錢被捕 警方檢獲2000多萬元現金
警方拘捕15人涉嫌「洗黑錢」,其中3男2女已被暫控各一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪,明日上午在九龍城裁判法院提堂;其餘7男3女被捕人正被扣查。警方經調查後在本月13日採取行動,打擊一個洗黑錢集團,突擊搜查馬鞍山、沙田、葵涌及旺角多個單位,拘捕10名本地男子及5名本地女子,年齡介乎27至62歲,涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。行動中,警方檢獲一批名貴手錶、首飾、手袋、銀行文件及約2470萬港元現金,並凍結其中3名被捕人銀行戶口內共約160萬港元懷疑犯罪得益。調查顯示,犯罪集團成立一間表面上合法從事借貸業務的財務公司,背後透過寬鬆的大額借貸,企圖將黑錢洗白。集團頭目涉嫌在2016至今年期間,利用21個親友的個人銀行戶口及3間公司銀行戶口,處理及清洗約11.6億港元懷疑犯罪得益。 (BC)infocast ・ 1 天前
少林寺原住持釋永信涉挪用資金等罪 河南新鄉檢察院批准逮捕
少林寺原住持釋永信涉及挪用資金等罪,河南省新鄉市檢察院批准逮捕。infocast ・ 1 天前
涉挪用資金等罪 少林寺原住持釋永信被批捕
【on.cc東網專訊】內媒周日（16日）報道，嵩山少林寺原住持釋永信（原名劉應成）涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前由新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪on.cc 東網 ・ 1 天前
警拘一男涉毀壞立法會選舉海報
【Now新聞台】警方拘捕一名男子，涉嫌毀壞立法會選舉旗幟。 警方檢獲疑犯身穿的衣物。上周五三名選舉助理在屯門欣田邨外的欄杆，發現三名候選人的旗幟被破壞，之後報警，警方翌日拘捕一名31歲、報稱無業、居無定所的非華裔男子，他涉嫌刑事毀壞罪，今日在屯門法庭提訊，押後至下月12日再訊。另外，深水埗黃竹街亦有選舉海報被塗鴉，警方同樣列作刑事毀壞調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
機場三跑貪污案 涉案時任分判商經理認行賄
【Now新聞台】機場三跑項目分判合約貪污案，涉案的時任分判商經理承認行賄。 案情指，58歲被告廖偉倫涉嫌於2022年5月至7月，以20萬元行賄機管局時任首席高級經理及承建商施工經理，以協助所屬的分判商中標，為項目供應填海物料及運輸服務，他承認兩項行賄罪。區域法院暫委法官鍾明新批准被告保釋候判，押後至明年9月7日再訊。廉署另外起訴多人涉嫌行賄受賄，而涉案的機管局時任首席高級經理李永輝，早前已承認向兩間分判商收賄共約330萬元，正還柙候判。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
厄瓜多爾勢力最大犯罪組織最高領導人落網 曾裝死匿藏歐洲
厄瓜多爾總統諾沃亞宣布，當地最有勢力、最危險的犯罪組織「洛斯洛博斯」最高領導人、別名皮波的查瓦里亞巴雷已被逮捕。央視新聞報道，皮波曾偽造死亡證明，隱瞞身份匿藏在歐洲，並遙控在厄瓜多爾的暴力犯罪及販毒活動。厄瓜多爾與西班牙兩國警方合作，抓獲皮波。報道又指「洛斯洛博斯」成員數目可能超過8000人，經常實施敲詐、綁架、謀殺等犯罪活動，並從事跨國販毒，對國家安全構成嚴重威脅。今年9月8日，美國將「洛斯洛博斯」列為外國恐怖組織。(BC)infocast ・ 1 天前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 9 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 16 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 19 小時前