川普：哈佛將與白宮敲定5億美元和解協議、投資技職教育

（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普今天表示，他的政府已「非常接近」與哈佛大學達成一項金額約5億美元（約新台幣152億元）的和解協議。根據協議，這所精英學府將投入經營技職學校。

這番言論標誌著川普與哈佛大學（Harvard University）激烈交鋒的最新進展。川普以哈佛普遍存在反猶太主義與反白人偏見為由，出手整治這所常春藤名校，不過哈佛否認這類指控，並稱聯邦政府真正目的是控制其聘用、招生與課程內容。

廣告 廣告

川普在白宮表示：「我們很快就會達成協議。他們將支付大約5億美元，並將經營技職學校。」

川普說，哈佛經營的技職學校，內容將涵蓋AI與引擎等課程，「這是聰明人對技職教育的一大投資，然後他們的罪就被赦免了」。

哈佛並未立即針對川普所言做出回應。

川普政府官員指控哈佛和全美其他學校宣揚所謂的「覺醒」意識形態，且在支持巴勒斯坦抗議活動期間未能充分保護猶太學生。

美國波士頓聯邦地區法院法官9月初擋下川普政府大砍哈佛聯邦補助金的舉措，下令其撤銷對哈佛凍結的約26億美元聯邦補助金，並稱川普的教育部「以反猶主義為掩護，對全美一流大學展開具針對性、帶有意識形態動機的攻擊」。

兩週後，白宮又對哈佛取得政府資金的途徑祭出新限制，要求哈佛必須先以自有資金發放聯邦學生助學金，才可向教育部請領款項。

哥倫比亞大學（Columbia University）7月同意向政府支付2億美元，並承諾將遵守規定，在招生或聘任時不得考量種族因素。

另一所常春藤盟校賓州大學（University of Pennsylvania）也順應川普政府關切，宣布將禁止跨性別女性參加女子運動賽事。（編譯：劉文瑜）