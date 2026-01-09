川普：委內瑞拉釋放政治犯 美方取消第2波攻擊

（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普今天表示，在委內瑞拉本週開始釋放大量政治犯後，他已取消原定對委內瑞拉發動的第2波攻擊行動。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「委內瑞拉正釋放大量政治犯，作為『尋求和平』的象徵...由於這番配合，我已取消原定的第2波攻擊。」

川普指出：「大型石油公司投資將至少有一千億美元，我今天將在白宮與他們會面。」