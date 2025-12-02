川普：宏都拉斯試圖改變總統選舉結果

（法新社德古西加巴1日電） 美國總統川普今天指控宏都拉斯選務官員「試圖改變」該國總統選舉結果。昨天大選的部分計票結果顯示，兩位得票領先的候選人處於「技術性平手」僵局。

全國選舉委員會（CNE）開始對昨天的選票進行人工驗票同時，呼籲各方「保持耐心」。宏都拉斯是拉丁美洲最貧窮、治安最差的國家之一。

現年67歲、獲得川普支持的阿斯夫拉（Nasry Asfura）僅以515票的些微差距領先72歲對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）。由於勝負難分，全國選舉委員會主席霍爾（Ana Paola Hall）在社群媒體上以「技術性平手」稱之。

川普未提出相關證據在社群媒體上宣稱：「看起來宏都拉斯正試圖改變總統選舉結果。如果他們真的這樣做，將付出慘痛代價！」