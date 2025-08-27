川普：將尋求對華府謀殺案全判死刑

(法新社華盛頓26日電) 美國總統川普今天表示，作為打擊他所謂「失控」的華府犯罪行動的一部分，他將尋求對在華盛頓發生的謀殺案處以死刑。

川普在內閣會議上說：「如果有人在首都華盛頓特區殺人，我們將尋求判處死刑。這是一種非常強而有力的預防手段，聽過的人都同意這一點。」