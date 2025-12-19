宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
川普：對委內瑞拉本土動武 無須國會授權
（法新社華盛頓18日電） 儘管外界批評美國總統川普對委內瑞拉附近海域的攻擊行動已超越憲法權限，但川普今天表示，他認為若對委內瑞拉本土發動攻擊，也無須取得國會批准。
法新社報導，當記者問到若美國要在委內瑞拉本土內打擊毒梟，是否會尋求國會授權時，川普表示，雖然他不反對這麼做，但他對政界「像篩子一樣地走漏風聲」感到擔憂。
川普（Donald Trump）在白宮橢圓辦公室說：「我不介意告訴他們（國會），但你知道，這沒什麼大不了的；我不是非得告訴他們不可。」
法新社指出，自9月以來，美軍已針對加勒比海及太平洋疑似運毒船實施多次空襲，造成至少99人死亡，引發外界對美國這類行動合法性的激烈討論。
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指控，美方行動真正目的是推翻他的政權，而不僅是他所謂的打擊毒品走私。
●國會才有權正式宣戰
根據美國憲法，總統為三軍統帥，但唯有國會才有正式宣戰的權力，這一點不僅為對手民主黨所強調，連川普所屬黨派的國會議員也質疑，即便是有多數共和黨人表態支持川普。
民主黨籍聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）在眾院辯論時表示：「總統尚未證明：在美國法律或國際法之下，他是否有合法權限，可對這些船隻進行致命的軍事打擊。」
他說：「這些船隻，有的甚至還未前往美國、有的還在數千英里之外的海域，沒有人能夠有力說服：他們對美國人民構成即時威脅，值得動用武力。」
專家表示，川普可以不經過國會同意，短暫對委內瑞拉發動有限度的軍事攻擊，但僅止於防禦性或範圍有限的行動。
美國在受到九一一恐怖攻擊後，國會曾授權向阿富汗及伊拉克動武，後續也成為美國在其他國家展開反恐行動的法源依據。 （編譯：紀錦玲）
