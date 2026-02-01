宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
川普：希望與伊朗達成協議
（法新社華盛頓1日電） 伊朗最高領袖哈米尼警告，如果美國攻擊伊朗，將會引發區域戰爭。美國總統川普今天對此表示，他希望能與伊朗達成協議。
針對哈米尼提出的警告，川普告訴記者：「他當然會這麼說。」
他說：「希望我們可以達成協議。如果我們沒有達成協議，那我們就會知道他說的對不對。」
美國持續對區域部署之際，哈米尼（Ali Khamenei）稍早警告，任何攻擊行動都將引發區域衝突。
半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述哈米尼表示：「美國人應該知道，如果他們發動戰爭，這次將會是一場區域性戰爭。」
川普先前表示，伊朗「正在認真的討論中」，他希望能談出「可接受的」結果。伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）也表示，與美國間的談判架構正取得進展。
川普曾以伊朗的核子野心和血腥鎮壓反政府抗議為由，提出美國可能進行干預的警告。
伊朗一波示威浪潮源自於民眾對高物價的不滿，後來演變成大規模反政府運動，伊朗領導人則將其形容為美國和以色列煽動的「暴亂」。
華府先前針對26歲抗議人士索坦尼（Erfan Soltani）遭判死刑，以及若有反政府示威者被處決，提出發動攻擊的警告。索坦尼的律師今天則表示，當局已下令將他釋放。
伊朗司法機關以宣傳反伊斯蘭體制和危害國家安全的罪名，於1月間逮捕索坦尼。在華府提出警告後，德黑蘭指出，他從未被判死刑，且所涉罪名不會判處極刑。
隨著與美國間緊張情勢升高，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，他擔心可能出現「誤判」，但相信川普「有足夠智慧做出正確決定」。
他接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示：「因此我認為，若美國談判團隊遵循川普總統的話，達成確保不會有核武的公平合理協議，那麼雙方還有再度對話的可能。」
其他人也在看
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。鉅亨網 ・ 20 小時前
委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦
（法新社卡拉卡斯30日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）數週後，羅德里格斯提出的最新重大改革。羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委內瑞拉最高法院發表演說，現場有多位政府高階官員出席。法新社 ・ 1 天前
美國300城市爆發示威活動！抗議特朗普政府暴力移民執法、明尼亞波利斯成焦點
美國多地於 30 日爆發大規模示威，至少 300 座城市走上街頭，抗議川普政府被指採取暴力移民執法。明尼亞波利斯成為抗議核心，聯邦執法致死事件引發全美怒火，罷市與罷課行動持續擴散。鉅亨網 ・ 1 天前
ICE 拘 5 歲男童與父親 法官下令釋放父子二人 批政府為達遣返目標漠視人性︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州一名 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）早前與父親一同被移民海關執法局（ICE）帶走，被扣押德州拘留中心。聯邦法官今日（1 日）下令要求釋放二人，並嚴詞批評有關拘留行動，形容是因「不受約束權力陰險貪慾（the perfidious lust for unbridled power）」所驅使。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
中國又一高官遭清洗！應急管理部長王祥喜涉嚴重違紀違法遭調查
中國官場反腐再掀波瀾。繼中共軍方高層張又俠、劉振立突遭立案調查落馬後，中國應急管理部部長王祥喜正因涉嫌「嚴重違紀違法」接受調查，這一常被視為貪腐的慣用說法。鉅亨網 ・ 1 天前
從通脹鷹派到利率鴿派：聯儲局新主席今昔
【彭博】— 美國總統特朗普在傑羅姆·鮑威爾接班人的問題上終於下定了決心。Bloomberg ・ 2 天前
明州移民掃蕩暫不叫停 明尼阿波利斯市長：失望
（法新社明尼阿波利斯31日電） 美國聯邦法官今天拒絕強制美國移民暨海關執法局（ICE）暫停在明尼蘇達州的大規模拘留與遣返行動。美國總統川普（Donald Trump）轄下的聯邦有關單位，近日大舉派遣執法人員至明尼蘇達州各地社區尋找無證移民，過程中拘留數千人，並射殺兩名美國公民，引發輿論批評。法新社 ・ 1 天前
烏拉圭總統奧爾西國事訪問中國 將與習近平會談
烏拉圭總統奧爾西，乘坐專機抵達北京，展開為期一星期的國事訪問。今次是奧爾西首次對中國國事訪問，隨行代表團成員包括政府官員、以及企業、商會代表。央視新聞報道，奧爾西訪問期間，將與國家主席習近平會談，就深化中烏全面戰略伙伴關係、推進高質量共建一帶一路、及共同關心的國際和地區問題，深入交換意見。 （BC)#巴拉圭 #習近平infocast ・ 22 小時前
西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場
（法新社印度德哈拉丹1日電） 流亡藏人今天展開獨特的全球大選，為多數藏人未曾踏足的故土選出領導層。33歲候選人確吉堅贊（Gyaltsen Chokye）表示：「選舉…展現出，為西藏自由與獨立而奮鬥的精神代代相傳、從未中斷。」法新社 ・ 16 小時前
美國政府陷入局部停擺 眾院復會後可望重啟
（法新社華盛頓31日電） 由於國會未能在午夜期限前通過2026年預算，美國政府今天進入局部停擺狀態。午夜期限到期時，聯邦眾議院仍在休會，預計2月2日才會復會。法新社 ・ 1 天前
伊朗同日發生兩宗爆炸事件 革命衛隊否認針對指揮官
伊朗當地星期六先後發生兩宗爆炸事件，其中一宗發生在南部阿巴斯港，一幢八層高的建築物發生爆炸，造成一名4歲女童喪生，消防部門初步調查後表示，爆炸是燃氣洩漏導致。爆炸發生後，社交媒體一度廣傳，革命衛隊海軍指揮官坦格西里是襲擊目標，伊朗半官方通訊社隨後引述知情人士澄清，坦格西里被暗殺的說法不實，批評是反伊朗勢力心理戰的一部分。伊朗總統佩澤希齊揚表示，對伊朗來說，循外交途徑解決分歧，好過發動戰爭，強調開戰不符合伊朗、美國以至整個地區的利益。伊朗最高領袖顧問拉里賈尼亦發文說，談判架構正在逐步形成，與人為製造的媒體戰氣氛相反。國際媒體普遍將拉里賈尼這一句說話，解讀為伊朗與美國，正朝著談判的方向進展。（BC)#伊朗 #美國 #美股infocast ・ 22 小時前
特朗普:伊朗正與美國談判 不會告知海灣盟友可能的軍事方案
美國總統特朗普表示，伊朗正在與美國談判，看看能否取得進展，如果不能取得進展，就要再看之後會發生甚麼事情。特朗普在當地星期六接受傳媒訪問時說，美國與伊朗上一次談判，並未成功，後果是美國轟炸伊朗核設施。他又說，美國不會告知海灣地區盟友美方可能打擊伊朗的軍事方案。近期美國持續向伊朗施壓，在中東地區部署包括航空母艦在內的多艘軍艦，威脅軍事干涉。伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼在社交媒體發文說，與人為製造的媒體戰氣氛相反，談判架構正在逐步形成。國際傳媒普遍解讀為伊朗朝著與美國開始談判的方向取得進展。 （BC)#伊朗 #特朗普 #美股infocast ・ 16 小時前
施紀賢:中國已解除6名英國國會議員制裁
英國首相施紀賢表示,在與中國國家主席習近平會談後,中國已解除對6名現任英國國會議員的制裁。轉到上海訪問的施紀賢接受英國廣播公司(BBC)訪問時說,旅行禁令和其他制裁不再適用於這些議員,包括4名保守黨議員和兩名上議院議員。施紀賢表示,這個結果證明他的做法正確,並暗示今次訪華為兩國領導人就敏感問題進行對話提供機會。報道稱,這些受到制裁的議員發表聲明表示,他們不希望被當作談判籌碼,寧願繼續接受制裁。 (BC)#施紀賢 #訪華 #制裁infocast ・ 1 天前
伊朗外長阿拉格齊有信心可達成公平協議
伊朗最高領袖哈梅內伊說，伊朗近期發生的騷亂具有政變的性質，再次指控美國和以色列參與其中。哈梅內伊又說，美國曾經多次聲言所有選項、包括軍事行動都在談判桌，以此來威脅伊朗。美國必須意識到如果執意發動戰爭，衝突將迅速蔓延到整個地區。伊朗外長阿拉格齊就說，伊朗不再信任美國，但仍在透過地區友好國家間接溝通，有信心雙方能夠就核問題達成公平的協議。美國總統特朗普就再次提到，美國在中東地區部署了世界上最強大的艦艇，而且距離伊朗非常近，期望未來幾日美伊能夠達成協議。 （BC)#美國 #伊朗 #特朗普 #美股infocast ・ 1 小時前
美伊緊張升溫 川普預期伊朗會尋求談判
（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普今天說，他預計伊朗會尋求談判達成協議，而非面對美國軍事行動，不過伊朗警告飛彈與防禦系統絕不會成為談判議題。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗準備好在平等基礎上展開談判，但強調伊朗飛彈與防禦系統絕不會納入談判範圍，還說伊朗沒有計劃與美國官員會面討論重啟談判。法新社 ・ 1 天前
普京會見伊朗最高領袖顧問拉里賈尼
俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京在莫斯科會見到訪的伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼。《俄新社》報道，拉里賈尼今次訪問早前並未對外公布。伊朗傳媒引述伊朗駐俄大使賈拉利表示，普京和拉里賈尼會談的主要議題是拓展雙邊關係，特別是經濟關係，同時雙方又就重要地區和國際問題進行磋商。美國近日持續向伊朗政府施壓，總統特朗普說，已告知伊朗方面達成協議的最後期限，據報他可能在未來數日內，就是否發動打擊作出決定。普京日前與到訪的阿聯酋總統穆罕默德會談時說，正密切關注伊朗局勢。 （BC)#普京 #伊朗 #俄羅斯infocast ・ 1 天前
川普透露伊朗展開談判 美國對波斯灣局勢保持警戒
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，伊朗正在與美國「談話」。川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「（伊朗）正在與我們談話，我們會看看能否有所作為，不然就看看會發生什麼…我們有一支大型艦隊在那裡。」法新社 ・ 1 天前
俄外交部: 中國在全球經濟體系中扮演舉足輕重角色
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，作為世界最大經濟體之一，中國在全球經濟體系中扮演著舉足輕重的角色。扎哈羅娃在例行記者會回答有關中國的提問時又說，中國持續擴大對外開放，積極推動經濟增長轉向消費與進口拉動，這不僅為提高中國民眾生活水平奠定堅實基礎，亦為其他國家向中國市場擴大出口、加強與中國的務實合作創造機會。扎哈羅娃表示，俄中能源合作根基深厚，俄羅斯農產品和食品在中國廣受好評，去年俄中雙邊貿易額再次突破2000億美元大關，充份展現兩國經貿夥伴關係的可持續性發展。（BC)#中國 #俄羅斯infocast ・ 1 天前
伊朗議長：將歐洲國家軍隊視為「恐怖組織」
據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫周日（1 日）說，鑑於伊朗伊斯蘭革命衛隊被歐盟認定為「恐怖組織」，伊朗根據法律現將歐洲各國軍隊視為「恐怖組織」，歐盟將承擔這一行為的後果。鉅亨網 ・ 3 小時前
以色列軍方首度承認！加薩死亡人數突破7萬人
以色列軍方首度承認，加薩地帶自 2023 年 10 月衝突爆發以來，已有超過 7 萬名巴勒斯坦人喪生，並接受加薩衛生部門公布的死亡數據。聯合國與多個國際人道組織認定統計可信，研究指出實際死亡人數恐遠高於官方公布。鉅亨網 ・ 1 天前