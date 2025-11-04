川普：政府結束關門才會發放糧食援助

（法新社華盛頓4日電） 美國政府昨天表示將於11月「部分恢復」發放糧食援助後，總統川普（Donald Trump）今天指出，數以百萬計美國人仰賴的糧食援助，必須等到政府停擺結束才會發放。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「美國營養補充援助計畫（SNAP，俗稱食物券）的福利，只有在激進左派民主黨人開放政府的時候才會發放，他們其實很容易就能做到，在此之前不會發放！」

主管「美國營養補充援助計畫」的農業部（USDA），原訂11月1日起停止支付，理由是聯邦政府關門導致資金枯竭。該計畫是美國規模最大的食物補助措施，全美大約每8人就有1人受惠，每月全國支付金額超過80億美元。