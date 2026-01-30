川普：盼無需對伊朗採取軍事行動

（法新社華盛頓29日電） 美國總統川普今天表示，他希望能避免對伊朗採取軍事行動，並說他計劃與德黑蘭舉行進一步會談，討論可能的核協議。

川普在出席關於妻子梅蘭妮亞（Melania）的紀錄片首映會時告訴記者：「我在第一任期內強化了軍力，現在我們有一支部隊正在前往一個叫做伊朗的地方，希望我們不要動用它。」

被問到是否將與伊朗進行會談時，川普補充說：「我以前談過，現在也正計劃這麼做。沒錯，我們現在有很多非常龐大、非常強大的軍艦正駛往伊朗，如果我們不必動用它們，那會是很棒的事。」