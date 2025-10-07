川普：終結加薩戰爭存在「真正機會」

（法新社耶路撒冷7日電） 以色列今天紀念10月7日哈瑪斯攻擊事件屆滿兩週年之際，美國總統川普樂觀表示，結束加薩戰爭一事存在「真正的機會」。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）談判代表正依據川普上月提出的20點計畫，在埃及度假勝地夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）舉行間接談判。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們有真正的機會可以做點什麼。」他補充說，美國談判代表也參與了會談。

他說：「我認為我們有可能在中東實現和平。這甚至超越了加薩的局勢。我們希望立即釋放人質。」

川普表示，如果哈瑪斯和以色列確實達成停火協議，美國會「竭盡所能確保各方都遵守這份協議」。

這次會談舉行之際，適逢以色列紀念10月7日攻擊事件兩週年。

哈瑪斯高階官員巴荷姆（Fawzi Barhoum）今天稱10月7日的攻擊是對以色列企圖「根除巴勒斯坦志業」的「歷史性回應」。

他還說，哈瑪斯正努力「克服所有障礙」，以在埃及達成協議。