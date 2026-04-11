川普：美伊是否達成協議無關緊要

（法新社華盛頓11日電） 隨著美國、伊朗與巴基斯坦的三方會談持續進行，美國總統川普今天指出，在巴國首都伊斯蘭馬巴德所舉行談判的結果無關緊要，並堅稱美國已在戰爭中取得勝利。

川普（Donald Trump）告訴記者：「我們是否達成協議，對我來說完全無所謂，因為我們已經贏了。」

他說：「我們正與伊朗進行非常深入的談判。無論如何，我們都是贏家，我們在軍事上打敗了他們。」