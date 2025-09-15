川普：美國企業不應每季發布財報 改為每半年提交即可

（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今天在自家社媒平台「真實社群」發文表示，美國企業不應該每季發布財報，改為每半年提交即可，此舉能夠省錢。

川普在「真實社群」（Truth Social）發文寫道，在獲得美國證券管理委員會（SEC）批准前提下，公司與企業不應再被迫按季度公布財報，應該改為每6個月提交一次。

川普聲稱：「這樣將節省金錢，並讓管理者專注於妥善經營公司。」他還提及：「中國的企業管理是把目光放在50年到100年，而我們卻以季度為基準來經營公司。」

彭博（Bloomberg News）報導，川普在總統第一任期時，也曾提出讓企業季度財報改為半年報的構想。