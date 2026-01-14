川普：美國控制格陵蘭對金穹計畫「至關重要」

（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，為了推動他的金穹（Golden Dome）空中和飛彈防禦系統計畫，美國對格陵蘭（Greenland）的掌控「至關重要」。

矢言拿下格陵蘭的川普在社群媒體上寫道：「美國基於國家安全目的需要格陵蘭。對於我們正在打造的金穹而言，它至關重要。」

「當格陵蘭掌握在美國手中，北大西洋公約組織（NATO）會變得更強大且更有效率。做不到這點令人無法接受。」