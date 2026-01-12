川普：美國「無論如何」將拿下格陵蘭

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
其他人也在看
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
陳豪陳茵媺愈住愈豪 全家福意外曝光中半山豪宅內貌 樓底極高及擁維港海景
TVB視帝陳豪曾拍攝多部電視作品，與老婆陳茵媺亦不時夫妻檔拍廣告及出席活動吸金，身家豐厚。陳豪曾表示家中財政大權由陳茵媺掌管，指自己賺到嘅錢都會畀晒太太，但太太賺到嘅錢係佢自己。陳豪不時送名牌手袋予陳茵媺，陳茵媺曾晒出不同款式嘅Hermès手袋，當中包括經典款及罕有款式；又於去年被發現頻繁現身豪門聚會，似係已躋身上流圈子。陳豪與陳茵媺一家五口亦愈住愈豪，據悉，現時已搬至月租高達 16 萬嘅中半山舊山頂道複式大宅，與Tyson Yoshi、蔡卓妍（阿Sa）做鄰居。日前，陳茵媺於社交平台分享聖誕全家福，意外曝光豪宅內部。從照片所見，豪宅樓底極高，擁巨型落地玻璃窗，自然光充裕，飽覽中區市景及維多利亞港海景，客廳擺放巨型聖誕樹亦非常闊落。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 5 小時前
李龍基未完全放低王青霞 自爆為Chris被判守行為 否認係「計算基」︰咁我真係好失敗
75歲李龍基同39歲未婚妻王青霞（Chris）嘅「爺孫戀」一度係坊間話題，但上月有有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 7 小時前
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）
「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！YAHOO著數 ・ 6 小時前
2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus
2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
AGA現身漫天風雪叢林 同行外籍男子身份惹揣測
【on.cc東網專訊】歌手AGA（江海迦）自和唱片公司完約後，已移居家鄉澳洲方便照顧年邁母親，不過她並未有放棄其歌唱事業，早前她以2025年壓軸場嘉賓身份演出假中山舉行的草莓音樂節，在可容納5萬人的露天場地開騷。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
寒流吃飽又能瘦！「女星減肥湯」食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜
天氣一冷，身體代謝跟著變慢，吃多又動少，脂肪真的超容易囤。這時候比起硬撐節食，「一碗熱熱的刮油減肥湯」反而更實際。不少女星私下都靠蔬菜湯調整體態，暖胃、排油、又有飽足感，有人甚至半年瘦掉18公斤。這篇女人我最大 ・ 3 小時前
Jellycat 2026早春公仔新品來襲！向日葵熊熊、厭世龜BB版、粟米、西蘭花可愛度爆燈
Jellycat 2026 早春系列療癒來襲，1 月 13 日正式上架！最新的向日葵熊熊（Bartholomew Bear Daffodil Outfit）可愛度爆燈，圓潤熊身配大朵黃色向日葵頭飾，陽光笑容暖進心坎！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
何文田龍總大廈法院令盤600萬開拍 低估值兩成 料吸家長客
何文田向來為傳統豪宅地段，既旺中帶靜、私隱度高，又坐擁名校網，一直是家長客熱門揀樓區。區內龍總大廈近日出現一個法院令物業，開拍價600萬元，較銀行估價低逾兩成，折合平均呎價約8,902元。更多消息：「大角咀怪獸大廈」連天台單位54萬推拍 低市價近半！有乜原因？跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅黃開基拍賣行發言人表示，是次拍賣物業為何文田自由道2號龍總大廈9樓A室，實用面積約674方呎，屬法院令物業，開拍價600萬元，較銀行估價751萬元低約151萬元或20%，即平均呎價約8,902元，將於1月21日（三）公開拍賣。同場尚有約12個物業供買家競投。龍總大廈於1984年8月入伙，樓齡逾40年，但外貌仍屬簇新，屋苑共提供約140個單位，面積由約517至1,195方呎，戶型多元。項目位處何文田與旺角交界，區內住戶除可享何文田傳統住宅區寧靜環境外，同時受惠旺角完善商業及交通配套。附近設有多間私家診所、何文田綜合醫療中心及寵物診所等，醫療及日常生活配套齊全，照顧住戶及寵物健康所需。龍總大廈屬小學34校網，涵蓋何文田、土瓜灣、馬頭角及啟德一帶，區內28Hse.com ・ 8 小時前
商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持22年王牌節目疑告終
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
明治舊法復活的街頭屠場？ 新宿26歲男決鬥摔死對手！
日本的新宿歌舞伎町本來是燈紅酒綠的夜生活天堂，誰知竟上演這場明治時代風格的決鬥鬧劇。2026年1月8日，警視廳逮捕26歲無業男子淺利風月，指他涉嫌與40多歲蒙古籍男子合謀，在2025年9月23日凌晨4點左右，於歌舞伎町街頭與30歲男子松田直哉「決鬥」，導致松田頭臉重傷，送醫後10月12日因腦損引發多重器官衰竭死亡。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
大師冇點你│恒生私有化後續影響（李聲揚）
有匯控股東投訴點解要「包底」恒生，呢個真係奇。恒生一直係附屬公司，帳目併入匯控，邊有包底一回事？至於有人幻想私有化後壞帳可以「收埋」，更加離譜。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前