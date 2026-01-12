川普：美國「無論如何」將拿下格陵蘭

（法新社空軍一號上11日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國「無論如何」都將拿下格陵蘭（Greenland），並警告如果華府不採取行動，俄羅斯和中國將「接管」格陵蘭。

川普表示，控制這塊蘊藏豐富礦產的丹麥半自治領土，對美國國家安全至關重要，因為俄羅斯和中國在北極地區的軍事活動日益頻繁。

川普在總統專機「空軍一號」上對記者表示：「如果我們不拿下格陵蘭，俄羅斯或中國就會出手，我不會讓這種事發生。」不過中、俄兩國都未主張擁有這座幅員遼闊島嶼的主權。

川普表示，他願意與格陵蘭達成協議，「但無論如何，我們都會擁有格陵蘭」。