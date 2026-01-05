川普：美在委內瑞拉當家作主

（法新社空軍一號上4日電） 美國昨天在軍事行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，總統川普今天稱美國在委內瑞拉「當家作主」。

記者在空軍一號上問及他是否已與委國臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）通話時，川普告訴記者：「我們正在和剛宣誓就職的人打交道。」

他說：「別問我誰在當家，因為我會給你一個答案，而那將會有很大爭議。」

當被追問這句話是什麼意思時，川普說：「意思就是，我們正在當家作主（we're in charge）。」