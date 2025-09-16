川普：考慮將反法西斯主義運動列恐怖組織

（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今天表示，他正考慮將「反法西斯主義運動」（Antifa）列為國內恐怖組織，並對那些為所謂「煽動活動」籌集資金的人提起組織犯罪指控。

反法西斯主義運動是一個用來指稱各種極左派團體的總稱，並經常在右翼關於抗議暴力的論述中被提及。

川普在第一個任期內曾揚言要將反法西斯主義運動列為「國內恐怖組織」，但從未付諸實行。

儘管聯邦執法部門的職權範圍包括打擊國內恐怖主義，但美國並沒有指定的「國內恐怖組織」名單。