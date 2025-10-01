川普：與習近平會面時 將施壓採購大豆

（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普今天表示，他計劃在與中國領導人習近平會面時，施壓對方採購美國大豆。

川普在自家社群平台真實社群（ Truth Social）寫道：「我們國家的大豆農正在受傷害，因為中國僅因『談判』理由就不購買。」

他補充說：「我將在4週後與中國國家主席習近平會面，大豆將是主要討論議題。」

川普上月表示，他將在10月底於韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會見習近平，並計劃明年訪問中國。

今年初以來，華盛頓和北京一直在互相加徵關稅，對彼此的出口商品實施報復性關稅，造成貿易緊張升級。

川普今天也重申，計劃利用部分美國關稅收入援助農民，並批評前任總統拜登未能執行之前與北京達成的、包含增加農產品採購的貿易協議。

川普積極的貿易政策及其後果對美國農民造成沉重打擊，包括影響了像中國這樣的重要出口市場。