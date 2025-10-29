川普：與韓國貿易協議「差不多」已敲定

（法新社韓國慶州市29日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天指出，他與韓國總統李在明已達成貿易協議，但隨後又補充道，協議「差不多」已敲定。

川普稍早被問及是否已達成協議時對記者說：「我們達成了。」但他未透露更多細節。

他表示：「我們達成了協議。我們做了很多不同的事情。很棒的會談。」

但川普隨後似乎收回上述說法，在與李在明等亞太經濟合作會議（APEC）與會領袖共進晚餐時，他說協議「差不多」已敲定。

川普表示：「我們差不多敲定了我們的貿易協議，我們還討論了其他一些跟國家安全有關的事。我認為我們在許多非常重要的事項上達成結論。」

彭博報導，針對川普的意思究竟為何，白宮未立刻回覆置評請求。

川普7月表示，華府同意將進口自韓國的商品關稅降至15%，以換得韓國3500億美元的投資承諾。但目前高額汽車關稅仍然有效，韓美政府在投資承諾的安排上也存在分歧。