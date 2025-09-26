專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
川普：艾爾段比任何人都了解選舉舞弊
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天在華府接待土耳其總統艾爾段時表示，艾爾段「比任何人都了解選舉舞弊這種事」，並說自己「遭放逐」期間，兩人仍維持友誼。
川普曾無根據地指控2020年美國總統大選存在舞弊而導致他落敗。他今天接待艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）時表示，即使於自己「不公平地」遭到「放逐」的4年期間，雙方仍維持友誼。
儘管自從艾爾段2014年擔任總統以來，土耳其政府大舉打壓在野黨和媒體，川普今天仍予以大力讚揚。
川普說：「這傢伙非常有主見。通常我不太喜歡有主見的人，但我總是喜歡這一位。不過他真的很強悍。」
這是自從川普第一任期期間的2019年以來，艾爾段首度對白宮進行雙邊訪問。美國前總統拜登與這位被他稱為「獨裁者」的土耳其領導人關係緊張。
艾爾段治下的土耳其當局一再針對主要在野黨展開逮捕行動，包括3月間因貪污指控遭到關押的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。被視為艾爾段首要政敵的伊瑪莫魯否認指控。
而自從1月重返白宮以來，川普一直試圖削弱民主監督與制衡機制。
川普一向對威權領袖難掩欣賞之情，經常對某些國家領袖長期執政一事予以正面評價。
