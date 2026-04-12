川普：若中國軍援伊朗 將加徵50%關稅

（法新社華盛頓12日電） 美國總統Donald Trump今天揚言，若中國在中東戰爭期間向伊朗提供軍事援助，美方將對中國輸美商品加徵50%關稅。

法新社報導，川普告訴福斯新聞頻道（Fox News）電視節目「週日早晨與巴帝羅默談未來」（Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo）：「如果我們抓到他們這麼做，他們會被加徵50%關稅，這是非常驚人的數字。」

川普定於下個月造訪北京，與中國國家領導人習近平會談。此前他的訪中行曾因為美伊戰爭而延後。