川普：若中國軍援伊朗 將加徵50%關稅

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賭王何鴻燊女兒何超蕸離世 臨終前家人一直陪伴
「賭王」何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今日離世，臨終前家人陪伴在側。何超蕸的兄弟姊妹何超鳳、何超儀和何猷龍透過信德集團表示，何超蕸今日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴身邊。他們感謝各界慰問與關心，希望在此沉痛時刻能理解與包容；信德集團亦沉痛哀悼離世。何超蕸生前擔任多項公職和社團成員，包括醫管局成員、藝術發展諮詢委員會委員、香港遼寧社團總會創會會長等，之前又出任過東華三院董事局總理及董事局主席。她在2024年獲政府委任為非官守太平紳士。
張敬軒將任保安局「正向引導」項目導師 為昔日言論作品致歉
2019年修例風波中逾7,000名年輕被捕人，歷時約7年未被起訴。保安局局長鄧炳強近日受訪稱，針對該批年輕人，過去兩年推出「特別項目」給予他們更新機會。男歌手張敬軒主動提出參與，擔任保安局正向項目導師。張敬軒主動向保安局表達想參與張敬軒接受《文匯報》專訪時提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師。他表示，知悉該「正向引導項目」後深受感動，主動透過公司向保安局表達參與意願，保安局表示歡迎，他將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「讓他們可親眼見證國家的繁榮昌盛」，亦希望未來能持續參與項目，「與年輕人同行成長，共同為國家和為特區的發展作出積極的貢獻。」
伊朗新任最高領袖遭「毀容」傷勢證實 神秘面紗籠罩
Investing.com - 來自德黑蘭的報導顯示,伊朗新任最高領袖莫吉塔巴·哈梅內伊在2月導致其父親喪生的空襲中遭受嚴重毀容傷害。
《寒戰1994》5月上映！前傳電影故事線+12個角色大盤點
萬眾期待的《寒戰》系列前傳《寒戰1994》終於來了！這部由梁樂民回歸執導的警匪鉅作，已正式定檔5月1日於香港及全國上映。作為「寒戰宇宙」的起源篇章，今次不僅有10大影帝破天荒同台，更請來英美神劇演員加盟，陣容之強大被網民封為「香港電影史上最強卡士」。以下為大家完整盤點電影故事線與12大要角！推薦閱讀:➤ 《尋秦記》電影版3個必睇原因、相隔24年原班人馬回歸！古天樂幕前穿搭演變史➤ 《風林火山》終於要上映了！古天樂、劉青雲有望成康城影帝？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHK
習近平會見國民黨領袖後 中國大陸宣布一攬子對台「善意」措施
【彭博】-- 中國大陸周日宣布一系列對台政策措施，稱旨在向台灣釋放「善意」。此前，國家主席習近平與國民黨主席鄭麗文舉行了具有里程碑意義的會晤。據新華社發布的聲明，中共中央台辦發布的措施包括便利台灣農漁產品在大陸銷售等，並推動恢復部分赴台出境旅遊。聲明稱，此舉旨在促進兩岸關係和平發展。上述動作正值鄭麗文結束對中國大陸的訪問之際。這是近十年來首次有中國國民黨主席訪陸。相關措施與中國大陸一貫通過接觸台灣在野陣營、同時對由賴清德領導的執政當局保持壓力的策略相一致。中共中央台辦還表示，將探索建立國共兩黨「常態化溝通機制」。原文標題China Unveils Taiwan Goodwill Steps After Opposition Talks (1)\--聯合報導 Iris Ouyang.More stories like this are available on bloomberg.
Apple Pay新詐騙席捲全球！蘋果發聲警告iPhone用戶
新型 Apple Pay 詐騙正針對 iPhone 用戶快速蔓延，假冒蘋果官方簡訊誘導撥打電話，藉機竊取個資與金錢。專家警告此類詐騙依賴恐慌與偽裝身份，受害者可能瞬間損失數千美元，並提醒用戶提高警覺。
西裝背心女穿搭2026繼續流行！5個馬甲背心穿搭秘訣更顯瘦？
西裝背心穿搭怎樣穿？馬甲是背心嗎？西裝背心要扣嗎？背心是什麼？馬甲怎麼穿？你上次穿馬甲背心是甚麼時候？西裝背心怎麼搭配？西裝外套背心什麼時候穿？西裝背心要扣嗎？西裝馬甲什麼時候穿？長版西裝背心穿搭怎樣穿？女裝黑色西裝背心易襯嗎？穿搭女西裝背心跟穿搭男生很一樣會很formal ？其實馬甲背心穿搭女生也一樣適合，尤其是在夏天馬甲背心穿搭也很易襯 ！不少先知先覺的時尚達人、頂尖品牌其實早已靜靜起革命，想率先展現個性型格？現在加入熱潮還不遲！夏天要懂背心穿搭，秋冬便要學懂穿馬甲背心了。女裝馬甲背心熱潮源自足球場上？ 若要找尋今次馬甲背心熱潮再興的源頭，可能要追溯到2018年。當時正值世界盃期間，當時英格蘭領隊Gareth Southgate時常以馬甲背心造型示人，將這款單品重新帶到公眾的視線之中。 西裝背心推薦： : Giorgio Armani 工字背心露出鎖骨，一點點性感剪裁，高級感的白色工字背心，襯同色系的長褲或黑色下身也可以。HKD$15,595.40 HKD$13,334.10頂尖品牌接力加持，馬甲背心熱潮繼續 當然，要到2019年，當Louis Vuitton、Saint Laur
沙田中心天橋兩燕子回巢 出雙入對料組織新家庭
【動物專訊】本報去年5月報道沙田中心好運中心天橋一家六口燕子居住的鳥慘被管理公司派人拆毀，在群情洶湧為燕子出頭下，管理公司致歉及重設人工巢，重新讓燕子安居。事隔約一年，有讀者對本報表示近日喜見兩隻燕子回來築巢，並使用了人工巢，相信很快會生BB組織新家庭，感謝當日大家為燕子發聲之餘，亦希望管理公司不要重蹈覆轍，別再打擾燕子家園。 讀者對本報表示，4月2日看到兩者燕子回來，在人工巢及附近管道休息，一直至今都沒有離開，相信他們是開始築巢，相信很快會生BB。香港燕子一般在3至4月築巢，並在5至7月繁育下一代，現時正是燕子開始成家立室的時期。 該處多年來都是燕子築巢生活的地方，惟去年5月22日恒益物業管理有限公司竟派人拆毀燕巢，雛鳥從此失蹤，燕子父母連日不斷飛回已拆散的巢旁，十分可憐。事件引發很多市民不滿，最終管理公司道歉並重設人工巢，其後燕子父母也重返該處，並有3、4隻燕子BB在人工巢內生活。 根據《野生動物保護條例》，任何人除按照特別許可證行事外，不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，一經定罪，最高可判罰款10萬元及監禁1年。 燕子是十分重親情的生命，亦應獲得尊重和
48歲女子時代廣場洗手間遺下值萬元Gucci鞋 折返不翼而飛報警
銅鑼灣時代廣場發生盜竊案。今日（11日）中午12時43分，一名48歲姓陳女子於銅鑼灣時代廣場去完洗手間後遺下一對Gucci名牌鞋，折返時已不翼而飛，價值11,000元，保安報警。警方接報後到場調查，將案件列「盜竊」，交由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
川普宣布美國海軍將封鎖荷莫茲海峽,伊朗談判破裂後
Investing.com - 在美國與伊朗於伊斯蘭馬巴德舉行的高風險和平談判因伊朗核武野心問題而於週六夜間破裂後,美國總統川普於週日宣布,美國海軍將開始封鎖所有試圖進出荷莫茲海峽的船隻。
iPhone Fold 進入試產階段，首批備貨 700-800萬部
文章來源：Qooah.com 網傳 Apple 第一款摺疊屏手機 iPhone Fold (或者叫 iPhone Ultra) 試產進展順利，暫沒有出現重大技術問題，消息源 Gurman 與摩根士丹利均稱，iPhone Fold 將會按照原計劃在今年 9 月秋季發佈會與 iPhone 18 Pro 系列一同亮相並開售，所以之前日媒發佈關於測試遇阻、可能延期的報道並不屬實。 現階段 iPhone Fold 已在富士康深圳及鄭州園區進入 DVT（設計驗證測試）階段，意味著產品設計與硬件方案已基本定型。該機將會採用橫向大摺疊方案，內外雙屏設計，背部集成橫向雙鏡。 機身尺寸方面，摺疊後為 83.8mm × 120.6mm × 9.6mm，展開後為 167.6mm × 120.6mm × 4.8mm。 屏幕方面，iPhone Fold 搭載 Samsung 定制 LTPO OLED 柔性屏，外屏尺寸約 5.49吋（解像度為 2088×1422），內屏約 7.76吋（解像度為 2713×1920）。內屏前置鏡頭完全隱藏於屏幕下方，無任何劉海或挖孔，首次在 iPhone 上實現真正的全面屏效果。 鉸
東涌城巴剷行人路 職員為暈厥車長施心外壓 惜送院不治
東涌發生致命車禍。昨日(11日)晚上10時54分，一輛無載客雙層城巴在松仁路裕泰苑對開巴士站，突然失控剷上行人路，撞毀巴士站上蓋後，再剷入花槽後衝向行人天橋底部石牆後停下，姓王(42歲)車長暈厥被困車內。
3代同堂外遊出發遇車禍1死3傷 82歲外母不治 貨車司機涉危駕被捕
青嶼幹線發生奪命交通意外。昨晚(10日)10時許，一輛載有4名男女的私家車，沿青馬大橋往東涌方向行駛，至近馬灣對開時右前胎爆胎，司機於是將車停在慢線，適時一輛貨車駛至，司機疑收掣不及，猛撼私家車車尾，私家車被推前數10米後始停下，涉事貨車則停在私家車旁；私家車上4人同告受傷，其中坐於後排的姓馬(82歲)女傷者被困車內。
陳克勤禁何君堯提問遭斥「護短」 隔空反擊內容離題：聯想起梁國雄伎倆
立法會財委會周五通過向政府撥款18億元，向商用車提供柴油補貼。審議撥款期間，選委界何君堯發言時，一度稱「我唔使畀佢(政府)答」，但其後又要求財政司副司長黃偉綸在最後12秒時間回應。何會後批評，主持會議的財委會副主席陳克勤指出內容與主題無關，毋須副司長回應，「這樣護短實在難看！」陳克勤事隔兩日發文反駁，指出「資深的何議員」離題在先，又質疑其行為「難免令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆」，對何的表現與議會所需的專業標準背道而馳，並在會後發表與事實不符的攻擊言論，深感遺憾與失望。
哈索賓基不欣賞阿迪達：阿仙奴踢悶波
【Now Sports】儘管阿仙奴高踞英超榜首，但曾效力車路士的荷蘭名將哈索賓基，並不佩服阿迪達的領軍能力。「是的，阿仙奴目前處境很好，但別忘了他（阿迪達）在那裡待了多久。」哈索賓基（Jimmy Floyd Hasselbaink）在天空體育的節目中說：「他只贏過1次英足盃，對於像阿仙奴這樣的球會來說，夠嗎？」對於阿迪達目前所崇尚的足球風格，哈索賓基也有微言：「他們踢得很務實、穩固、失球很少......通常來說，這就是贏聯賽冠軍的方式。不過，我希望看到更多以前阿仙奴踢球的模式或風格，就是更有靈性一點，但這只是我個人的看法，一個足球愛好者的看法。」阿仙奴早前以4冠為目標，但在英聯盃決賽敗給曼城後，在英足盃8強也爆冷被修咸頓淘汰，目前將專注精神爭奪英超和歐聯兩項錦標。英超 阿仙奴 對 般尼茅夫Now TV 621台 11/04 19:30直播Now TV 611台 4K直播
伊朗拒美條件 范斯：未達共識已劃下紅線
（法新社伊斯蘭馬巴德12日電） 美國副總統范斯（JD Vance）在表示與伊朗的會談未能達成協議後，根據隨行媒體報導，他今天已離開巴基斯坦。范斯於當地時間上午7時08分（台灣時間10時08分）登上副總統專機「空軍二號」，並在舷梯頂端向巴基斯坦官員揮手致意。
伊朗強收加密貨幣「過路費」！揭開78億美元地下金融面紗
伊朗要求行經荷姆茲海峽的油輪必須以加密貨幣支付通行費之後，讓該國規模達 78 億美元的加密貨幣經濟，受到各界高度關注。 伊朗石油、天然氣及石化產品出口商聯盟發言人 Hamid Hosseini 日前表示，伊朗正對通過荷姆茲海峽的油輪徵收相當於每桶油 1 美元的關稅，並希望以加密
【話題】為走線互讓榜首位置 中國中青賽出現雙方鬥射入自己龍門鬧劇
日前，2026 第五屆中國青少年足球聯賽（中青賽）出現匪而所思場面，對陣雙方球員為了走線互讓榜首位置，更不惜出現「鬥射入自己龍門」鬧劇！事件發生後引發熱烈討論，中國足球協會與北京市體育局亦聯合調查，宣...
法國計劃將政府系統從 Microsoft Windows 轉向 Linux 以減少對美國科技的依賴
法國正在加強努力，以減少對美國科技的依賴，這顯示出各國政府對數字控制的看法正在發生更廣泛的變化。該國計劃將部分政府系統從 Microsoft Windows 遷移到 Linux，這是一種開源操作系統。官員們認為此舉是為了加強國家基礎設施的安全性，並限制對外國科技供應商的依賴。變更將首先在法國的數字機構 DINUM 內部開始，但當局尚未公佈具體的時間表，也未確認將使用哪種 Linux 發行版。對於這...
黃梅花籃
小時候最喜歡吃西餅，款式多多，色彩繽紛，其中最喜歡的是這個黃梅花籃(黃梅果醬小蛋糕)。簡單的海綿蛋糕，加上cream 和黃梅果醬，超好味，充滿童年回憶！ 做法簡單，細細個，不太甜，做下午茶就最好！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1