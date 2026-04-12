川普：若伊朗不達成協議 將摧毀其能源設施

【動物專訊】本報去年5月報道沙田中心好運中心天橋一家六口燕子居住的鳥慘被管理公司派人拆毀，在群情洶湧為燕子出頭下，管理公司致歉及重設人工巢，重新讓燕子安居。事隔約一年，有讀者對本報表示近日喜見兩隻燕子回來築巢，並使用了人工巢，相信很快會生BB組織新家庭，感謝當日大家為燕子發聲之餘，亦希望管理公司不要重蹈覆轍，別再打擾燕子家園。 讀者對本報表示，4月2日看到兩者燕子回來，在人工巢及附近管道休息，一直至今都沒有離開，相信他們是開始築巢，相信很快會生BB。香港燕子一般在3至4月築巢，並在5至7月繁育下一代，現時正是燕子開始成家立室的時期。 該處多年來都是燕子築巢生活的地方，惟去年5月22日恒益物業管理有限公司竟派人拆毀燕巢，雛鳥從此失蹤，燕子父母連日不斷飛回已拆散的巢旁，十分可憐。事件引發很多市民不滿，最終管理公司道歉並重設人工巢，其後燕子父母也重返該處，並有3、4隻燕子BB在人工巢內生活。 根據《野生動物保護條例》，任何人除按照特別許可證行事外，不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，一經定罪，最高可判罰款10萬元及監禁1年。 燕子是十分重親情的生命，亦應獲得尊重和

香港動物報 ・ 11 小時前