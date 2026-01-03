川普：馬杜洛已在美方大舉出擊下被捕

（法新社棕櫚灘3日電） 美國總統川普今天表示，美軍發動「大規模打擊」行動後，已經捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。

美國近幾個月已對這名左翼總統及其高度仰賴石油出口的經濟，施加數月軍事與經濟壓力。

川普在Truth Social貼文：「美國已成功對委內瑞拉及其領袖、總統馬杜洛執行大規模打擊，他與妻子已被捕並解送出境。」

「這次行動是與美國執法機構的聯合行動。」

川普說他將於美東時間3日上午11時（台北時間4日0時）在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會說明細節。

川普在接受《紐約時報》簡短電訪時稱這項行動「極為出色，有許多周密規劃，也有許多優秀的部隊和出色的人員」。

另據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國陸軍精銳的三角洲特種部隊（Delta Force）負責此項逮捕馬杜洛的行動。