川普：19日將與習近平通話談TikTok

（法新社英國契克斯18日電） 美國總統川普今天與英國首相施凱爾舉行聯合記者會時，確認明天將就熱門短影音平台TikTok所有權變更一事，與中國國家主席習近平通話。

川普（Donald Trump）已多次延後依法禁用TikTok，該法旨在基於國安考量，迫使中國母公司字節跳動（ByteDance）出售TikTok。

本週稍早，川普就宣布已達成相關協議，並表示將與習近平通話。

川普近日赴英國進行國是訪問，今天與施凱爾（Keir Starmer）舉行聯合記者會。他在會上指出：「我們將於19日與習主席通話，看看是否能就TikTok敲定某些事，因為它具有龐大價值。」

川普並提到，他認為TikTok幫助他提升在年輕選民間的吸引力，協助他贏得2024年大選。