川普：2026世足主辦城市若危險 就移地舉行

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天放話，稱他會考慮將2026年世界盃足球賽部分賽事，從他認為有安全疑慮的美國城市移至其他地點舉行。

川普在白宮橢圓形辦公室表示，雖然他預期本屆賽事會「安全無虞」，但他已準備好將他認為「哪怕有一點點危險」的主辦城市剔除。

美國將與墨西哥和加拿大共同主辦明年的世界盃，並承辦大部分賽事。本屆世界盃已擴大至48支隊伍參賽。

美國的主辦城市包含洛杉磯、舊金山和西雅圖等民主黨票倉。

川普告訴記者：「世界盃將會安全無虞。如果我認為不安全，我們就會把比賽移到另一座城市。」

川普政府今年不顧地方與州政府領袖反對，已在多個由民主黨主政的美國城市部署國民兵部隊。

在本屆世足賽事中，舊金山與西雅圖將各自主辦6場比賽，洛杉磯則將包辦8場賽事。

川普繼續說：「這其實是個很合理的問題。如果我認為某座城市不安全，我們就會把比賽移出那座城市。」他接著開始列舉芝加哥的犯罪統計數據，但芝加哥並非美國的世界盃主辦城市之一。

川普在談話中似乎也提及2028年的洛杉磯奧運。

他補充說：「如果我們認為任何城市對世界盃、或對奧運有那麼一點點危險…特別是世界盃，因為它在這麼多城市舉行，我們就不會允許賽事進行，我們會稍微調整一下比賽地點。」