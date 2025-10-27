川普：2028年不會角逐副總統職位

（法新社空軍一號機上27日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他不會在2028年美國大選中角逐副總統職位。一些支持者認為，這樣做可讓他規避任期限制，繼續掌權。

美國憲法修正案規定任何人當選總統職務不得超過2次，川普已於今年1月開始第二個任期。儘管如此，他的一些擁護者曾建議，川普可以先成為副總統，在總統職位出缺時依法繼任總統，繞過這一規定。

當被問及是否會在2028年11月角逐副總統時，川普在空軍一號（Air Force One）機上對記者表示，他「理論上可以這麼做」。但他隨即補充說：「我不會這麼做…我覺得太取巧了，也不正確。」

川普曾在2017年至2021年首次擔任總統。他多次提到，儘管憲法修正案有限制，他的支持者仍呼籲他在第2個任期屆滿後繼續掌權。這位現年79歲的億萬富翁最近甚至在白宮橢圓形辦公室的桌上擺放印有「Trump 2028」字樣的紅色帽子。

一些支持者推測，現任副總統范斯（JD Vance）可能在2028年與川普搭檔競選總統。如果范斯當選，理論上他將迅速辭職，讓川普繼任。

川普的表態出現在前顧問、「讓美國再次偉大」（MAGA）運動核心思想家巴農（Steve Bannon）聲稱「已有計畫」讓川普續留白宮之後。

巴農告訴「經濟學人」（The Economist）：「他將會得到第三個任期…川普會在2028年再次擔任總統。大家就應該接受這個事實。」

當被問及憲法第二十二修正案—規定總統任期限制的條文—時，巴農說：「有很多不同的替代方案，適當時機，我們會公布具體計畫」。