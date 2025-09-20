川普：97%報導都在抹黑不是言論自由

（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普今天再度抨擊美國媒體，聲稱對他的負面報導「不合法」。他表示，97%報導都在抹黑某人不是言論自由。

在美國廣播公司暫停脫口秀主持人吉米金摩節目後，川普的這番談話引發了新一輪言論自由的論戰。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「他們會把一個好故事報導成壞事。我個人認為這其實是非法的。」

現年79歲的川普今年已多次對主要媒體提起訴訟，他強調電視新聞網對他和政府的報導「97%都是負面的」。「當一個人遭遇97%都是負面的報導時，那已經不是言論自由，而只是作弊罷了。」

川普同時力挺聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）。

卡爾近日因批評吉米金摩（Jimmy Kimmel）在節目中對保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺的言論，並威脅可能制裁播放該節目的電視台，已經引發全美對言論自由的激辯，甚至在共和黨內部也造成了一些不安。

川普的盟友、共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）警告，政府若決定哪些言論可接受，將「極具危險」。

他更將卡爾威脅處分或撤銷電視執照的說法比喻為馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）電影「四海好傢伙」（Goodfellas）裡的黑幫場景：「這就像黑幫走進酒吧說，『好酒吧啊，要是發生什麼事就可惜了』」。

在卡爾發表警告的數小時後，美國廣播公司（ABC）宣布吉米金摩的節目將無限期停播。川普則讚揚卡爾是「一位具勇氣的偉大愛國者」。

與此同時，川普控告媒體的訴訟也遭遇挫敗。一名聯邦法官嚴詞駁回川普對「紐約時報」（The New York Times）提出的150億美元誹謗訴訟，使得他個人的反媒體行動再添失敗案例。