川普15日將會見馬查多 委國政府面臨釋放政治犯壓力

（法新社卡拉卡斯12日電） 美國今天宣布，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）將於15日與美國總統川普會面。同時，委國首都卡拉卡斯（Caracas）臨時領導階層，面臨要求加速釋放政治犯的壓力。

自1月3日美軍逮捕委內瑞拉長期執政的獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），以及川普政府宣布將「接管」委內瑞拉以來，馬查多一直被華盛頓邊緣化。

川普無視馬查多及其助手龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia），而是與臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）及馬杜洛盟友繼續合作。

廣告 廣告

川普警告羅德里格斯必須服從華盛頓指示，否則將承擔後果，尤其是允許美國在蘊藏豐富的委國開採石油。

美國政府高級官員表示，川普將於15日在白宮會見馬查多。

與此同時，委內瑞拉宣布釋放116名在馬杜洛執政期間遭監禁的人，其中許多是因參與備受爭議大選抗議活動而被捕。

人權組織對這個數字提出質疑，家屬則呼籲卡拉卡斯在華盛頓的壓力下加快釋放承諾。