川普2.0國安戰略 收縮回西半球並嚴詞抨擊歐洲

（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普政府今天提出國家安全戰略報告，徹底重塑華府外交政策主張，對外重心從全球回到西半球，將遏制大規模移民列為優先事項，另還批評歐洲文明正面臨淡出舞台的危機。

這份國家安全戰略（NSS）旨在具體說明川普顛覆美國長年的世界觀，再次將自家後院的拉丁美洲提升為首要重點，與過去要求聚焦亞洲、因應中國崛起的主張大相逕庭。

川普在這份備受關注的文件前言中強調：「我們一切行動，都以美國優先列為出發點。」

這項戰略文件打破美國數十年努力維持單一超強地位的思維，指「美國拒絕再追求註定失敗的主宰全球觀念」。

文件雖說美國將防止其他勢力、特別是中國，主導全球，但也說「這並不代表美國要浪費人力與財力來壓制世界所有主要、中等強權」。

這份戰略主張「調整美國在全球的軍事部署，應對自家西半球內迫切的威脅」，首先就是移民問題。

戰略文件敘明：「大規模移民（美國）時代必須結束。」

報告還言明，川普領導下的美國將積極在歐洲推動相同目標，這與歐洲各國的極右派政黨相呼應。

這份戰略以極其強烈的語言面對長年的親密盟邦，指川普政府將「在歐洲國家內部，培養對抗當前歐洲各國政府路線的力量」。