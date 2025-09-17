川普4度延長TikTok寬限期 將與習近平通話確認協議

（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，已與中國針對短影音平台TikTok達成協議，19日將與中國國家主席習近平通話，「確認一切事項」。白宮隨後發布川普簽署的行政命令，將TikTok寬限期再度延長至12月16日。

美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售給非中國公司，否則就會被禁，這項法律原訂川普今年1月就職的前一天生效。但川普就職時宣布將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延長75天，之後第2度延長到6月19日，隨後又延長至9月17日。

在原先寬限期屆滿前夕，川普今天簽署一項行政命令，將TikTok寬限期再延長至12月16日。這是他第4度延後對這款廣受美國民眾歡迎的短影音應用程式（App）的禁令。

川普今早離開白宮準備前往英國進行國是訪問時向媒體表示：「我們已針對TikTok達成協議，我已和中國達成協議，將於週五與（中國國家）主席習近平通話，確認一切事項。」

川普還透露，「有一群非常大的公司想要買下它」。