宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
川普MRI檢查引關注 白宮醫師：心血管健康極佳
（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普不久前在未公開行程下前往醫院接受核磁共振（MRI）檢查，再度引發外界對他健康狀況的關切。不過，白宮醫師表示，這項檢查結果顯示川普心血管健康「極佳」。
川普10月10日突然造訪華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed medical center），由於這不是例行年度健檢，因而引發各界臆測。
然而，白宮公布的備忘錄指出，川普的醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，這次高階影像檢查純屬預防性質，主要為「及早發現問題、確認整體健康，並確保總統長期保持活力」。
巴巴貝拉指出：「整體而言，川普的心血管系統顯示極佳的健康狀況，腹部影像也完全正常，所有主要器官均相當健康且血液供應充足。」
川普第2個總統任期期間右手屢次出現瘀青，偶爾還以化妝品遮掩。白宮解釋，瘀青可能與川普服用阿斯匹靈有關，作為「標準」心血管保健作為的一環。
今夏，川普政府透露總統曾因下肢腫脹就醫，經診斷為慢性靜脈功能不全。慢性靜脈功能不全是常見疾病，由於靜脈瓣膜受損導致血液滯留，引發下肢腫脹、抽筋及皮膚病變等症狀。這種症狀可透過藥物或針對性治療加以控制。
其他人也在看
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 18 小時前
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 14 小時前
天氣冷「被窩裡滑手機」睡著超傷身！ 醫警示：亮光入睡，糖尿病風險大增67%
天氣轉涼，很多人喜歡洗完澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，但其實是默默在幫讓身體累積風險。新竹「初日診所」院長魏士航醫師指出，研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！姊妹淘 ・ 19 小時前
日本人長壽的祕密？ 五種重要的飲食方法
根據過往的醫學調查，日本人都是全球平均壽命最長的國家，排除先天的基因以外，日本東北大學醫學系研究顆，曾經發表一則統計了9.2萬人的研究數據， 認為日本人之所以長壽，跟飲食習慣息息相關Japhub日本集合 ・ 16 小時前
iHerb全單75折！兒童supplement暢銷排名Top10：破12萬滿分好評維他命D3、轉季必食維他命C低至$44
iHerb正推Black Friday與Cyber Monday限時優惠，即日起至12月3日凌晨2點，買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼，即可享全單75折優惠！今次Yahoo購物專員為大家整合iHerb兒童supplement暢銷排名Top10，當中有破12萬滿分好評、總評分高達4.9分的維他命D3，還有不少維他命軟糖、魚油產品上榜，部分更可以讓嬰幼兒服用，若想食得安心，亦可參考醫生意見。Yahoo Food ・ 1 天前
加科思KRAS G12C與SHP2聯合療法數據見刊《柳葉刀呼吸醫學》
加科思(01167.HK)宣布，公司自研的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞(glecirasib)，聯合SHP2抑制劑JAB-3312(sitneprotafib)的臨床I/IIa期研究成果，正式發表於國際頂級醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》(《The Lancet Respiratory Medicine》，影響因子32.8)。這是全球首次有KRAS G12C與SHP2雙口服小分子聯合療法的系統性臨床資料登上該權威期刊。這項開放性的臨床1/2a期研究在中國開展，共納入171例KRAS G12C突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者，其中包含102例既往未接受過系統治療的初治患者。結果顯示，這一組合方案在一線患者中取得了71%的客觀緩解率(ORR)及12.2個月的中位無進展生存期(mPFS)，在KRAS G12C的相關一線治療方案中顯示出領先水準。相比目前常規免疫＋化療的一線標準治療，這一化療替代方案展示出高度競爭力。目前，KRAS G12C抑制劑與SHP2抑制劑正在中國開展3期臨床試驗，將在一線患者中直接對比該聯合方案與現行標準治療路徑，推動該雙口服組合成為全球首個有望獲批的SHP2聯合治療方infocast ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 67 歲婦曾先後到中山及廣州｜Yahoo
衞生署衞生防護中心周日（30 日）下午表示，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，患者為一名居於元朗區的 67 歲女子。Yahoo 健康 ・ 1 天前
中國生物製藥(01177.HK)TRD208完成I期臨床試驗首例患者入組
中國生物製藥(01177.HK)公布，集團自主研發的國家1類創新藥TRD208在中國開展的I期臨床試驗已順利完成首例患者入組。TRD208是一款全球首創的非阿片類多靶點多模式鎮痛創新藥，有望成為急性疼痛領域的重磅藥物。 TRD208具有獨特的多靶點作用機制，可以阻滯中樞神經的NaV1.7、NaV1.8等多個與疼痛相關的傳導通路，同時還具有非甾體類抗炎藥(NSAID)外周抗炎鎮痛的作用。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
一歲男童甲流併發肺炎嘶吼症 情況嚴重
【Now新聞台】衞生防護中心再接獲一宗兒童感染流感嚴重個案。 該一歲男童過往健康良好，上星期三開始發燒、咳嗽和流鼻水，同日向私家醫生求醫，周六呼吸急促，轉到屯門醫院急症室，因徵狀惡化再轉到兒童深切治療部，目前情況嚴重，其甲型流感併發肺炎和嘶吼症；他未有接種流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，兩名家居接觸者出現呼吸道病徵，但病況輕微。至今累計23宗兒童流感嚴重個案，當中3人死亡。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
加科思(01167.HK)KRAS G12C與SHP2聯合療法數據見刊《柳葉刀呼吸醫學》
加科思(01167.HK)公布，其自研的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞(glecirasib)聯合SHP2抑制劑JAB-3312 (sitneprotafib)的臨床I/IIa期研究成果正式發表於國際頂級醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》(《The Lancet Respiratory Medicine》，影響因子32.8)。這是全球首次有KRAS G12C與SHP2雙口服小分子聯合療法的系統性臨床資料登上該權威期刊。 公司指出，該項開放性的臨床1/2a期研究在中國開展，共納入171例KRAS G12C突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者，其中包含102例既往未接受過系統治療的初治患者。結果顯示，這一組合方案在一線患者中取得71%的客觀緩解率(ORR)及12.2個月的中位無進展生存期(mPFS)，在KRAS G12C的相關一線治療方案中顯示出領先水平。相比目前常規免疫＋化療的一線標準治療，這一化療替代方案展示出高度競爭力。 目前，KRAS G12C抑制劑與SHP2抑制劑正在中國開展三期臨床試驗，將在一線患者中直接對比該聯合方案與現行標準治療路徑，推動該雙口服組合成為全球首個有望獲批的SHP2聯AASTOCKS ・ 1 天前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 1 小時前
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 17 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 19 小時前
中國｜習近平《求是》：把權力關進制度籠子 減少權力尋租空間
12月1日出版的第23期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推進黨的自我革命要做到「五個進一步到位」》。Fortune Insight ・ 18 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 18 小時前