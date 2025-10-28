川習會在即 澤倫斯基籲川普施壓中國減少對俄支持

【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，

東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前