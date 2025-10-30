川習會登場 習近平稱中美應成為夥伴與朋友

屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 1 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 26 分鐘前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 21 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 3 小時前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 22 小時前
習近平與特朗普會晤歷時約1小時40分鐘後結束
《央視新聞》報道，國家主席習近平在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。中美元首會晤結束後，特朗普已登機返回華盛頓，而習近平則繼續前往亞太經合組織(APEC)會議。 此前，特朗普稱，預計今次會晤將會非常成功，相信今日(30日)可能會簽署貿易協議。(mn/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
兼職炒樓 大圍代理兩度快閃短炒 3個月賺近100萬!
樓市撤辣後，短炒之風再現地產市場。大圍區一名前線地產代理，短短3個月內兩度入市「快閃」獲利。最新一宗成交為沙田花園城1期2座雅芳苑頂層單位（實用面積301平方呎，原則一房改兩房，連約250平方呎天台），剛以368萬元售出，呎價12,226元，屬市價水平。閱讀更多：代理親自落場炒樓｜持屯門居屋單位7個月 簡單執修期內賺近一球！太古城海景3房短炒賺227萬 呎價近兩萬 一年升值兩成據了解，單位由一名陳姓人士持有，姓名與區內代理相符，料為同一人。該代理於今年7月下旬以318萬元購入，當時以低市價約9%入市，隨即以390萬元放盤，最終減價至368萬元沽出，持貨約3個月，賬面仍賺50萬元，回報15.7%。該名代理去年11月亦曾以288.1萬元買入鄰近翠華花園C座中層2室（實用271平方呎），至今年7月中以330萬元沽出，賬面賺41.9萬元，回報14.5%。即短短3個月內，已兩度成功短炒，合共賺取91.9萬元。除了大圍外，「炒家樂園」荃灣中心亦錄得新一宗短炒個案。18座濟南樓高層E室（實用329平方呎，一房），今年8月下旬以309萬元購入，持貨不足兩個月，近日以325萬元售出，賺16萬元，升幅5.28Hse.com ・ 4 小時前
Stephy前度王子偷食人妻粿粿 范姜彥豐出身醫生世家
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。不過近來卻屢傳婚變，喺噚日（29日）范姜彥豐無預警喺IG出PO，上載一條以「道德淪喪，婚內出軌！」為題嘅9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中美關係｜習特會南韓釜山舉行 歷時1小時40分 習近平：讓中美關係大船平穩前行
中國國家主席習近平與美國總統特朗普在南韓釜山舉行備受矚目的雙邊會談，此次會晤歷時1小時40分鐘。習近平在會談中...BossMind ・ 26 分鐘前
關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針
已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
袁文靜去東京旅行 和服Look獲正評
【on.cc東網專訊】應屆港姐季軍袁文靜打破港姐慣性傳統，自當選後獲得不少演出機會，先後拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，她在節目中施展廣東話Rap功，獲林盛斌封為「地球上最勁Rapper」。日前她趁放假到東京玩，在當地拍了一輯和服照，影到嘟嘴，近日剪東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 18 小時前
近7場輸6場 史洛：不是利物浦水平
【Now Sports】利物浦剛在英格蘭聯賽盃排弱陣情況下，以0:3被水晶宮大敗，是近7場比賽輸6場，領隊史洛賽後為自己的用人安排解話......與上輪英超兵敗賓福特的正選陣容相比，紅軍是役共作出10個調動，前線由長任後備的費達歷高基艾沙掛帥，主將諸如雲迪克及沙拿甚至沒列入大軍名單。「7場輸6場不是利物浦的水平。」領隊史洛賽後表示用人是受到頻密賽序及陣容所限：「如果你看接下來的一星期，這將是對我們、所有人及球會重大的一個星期。愈多球員可候命就愈好。」紅軍下輪聯賽是周末英超主場鬥阿士東維拉，然後是下周二歐聯迎擊皇家馬德里。若再數下去，是下月9日英超作客鬥曼城。「我只是讓過去一周出場時間較多的球員休息，就得到這麼樣的陣容。眼見重要的一周來臨，對我而言，這是我認為最佳的（用人）選擇。」史洛續說：「我們的陣容，也許不如人們所想像般鼎盛。」now.com 體育 ・ 5 小時前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
BBC週三，特朗普抵達韓國前夕，抗議者聚集在首爾。 「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。 一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。 以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。 「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」Japhub日本集合 ・ 1 天前