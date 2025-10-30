川習會結束 川普：對中芬太尼關稅降至10%

0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
BBC週三，特朗普抵達韓國前夕，抗議者聚集在首爾。 「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。 一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。 以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。 「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
聯儲局連環減息 鮑威爾強調不一定繼續
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，是繼上月重啟寬鬆周期後再減息，聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間。決定符合市場預期。然而，投票結果顯示委員的分歧加大。儘管市場預期局方會在12月中再減息，但主席鮑威爾強調，下次會議並非肯定會減息，要根據當時的證據再決定。美股由升轉跌。Yahoo財經 ・ 12 小時前
江玉歡宣布重返新民黨
【Now新聞台】立法會議員江玉歡重返新民黨。 江玉歡在社交網站表示，重返新民黨是回到服務社會、政治參與的起點，自己約十年前加入新民黨，曾參與區議會選舉，後來暫時離開政壇，重回法律專業崗位，現時決定回到新民黨老家並肩作戰。至於黨主席葉劉淑儀就表示，江玉歡及副主席黎棟國都是法律專家，深信日後在二人協助下，必定能將立法工作做得更好。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
特朗普可以連任第三屆美國總統嗎？
Getty Images特朗普開始出售帽子，為2028年大選做宣傳 特朗普並未排除連任第三屆總統的可能性，並表示他「很樂意」。 特朗普集團已經在出售印有「特朗普2028」字樣的紅色帽子，似乎在宣傳總統是大選候選人。 不過，到那時，特朗普將在白宮任職兩屆，這是美國憲法規定的上限。 今年早些時候，這款售價50美元（38英鎊）的帽子發布之前，特朗普曾表示，他想連任第三屆「並非開玩笑」。 美國憲法規定「任何人……不得連任超過兩屆」，但一些特朗普的支持者——以及總統本人——認為或許有辦法繞過這一限制。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
反制委內瑞拉施壓 千里達總理稱不屈服於勒索
（法新社西班牙港28日電） 美國盟邦千里達及托巴哥總理今天強硬表態，拒絕鄰國委內瑞拉因該國接待美國軍艦，而威脅要中止一項聯合天然氣計畫的做法。這起爭端源於美國驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）前一天停靠千里達島，準備與當地部隊進行聯合軍事演習。法新社 ・ 1 天前
美阻止對中出口AI晶片 黃仁勳警告造成更大傷害
（法新社華盛頓28日電） 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天警告，美國必須允許美製AI晶片銷往中國，以確保矽谷企業持續在AI領域維持主導地位。由於中國政府祭出禁令、國家安全疑慮與美中持續的貿易緊張關係，輝達晶片目前無法在中國銷售。法新社 ・ 1 天前
影子油輪也擋不住！川普制裁下 俄羅斯石油收入要崩壞了？印度會背叛嗎？
美國總統川普近期對俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司 (Rosneft) 與 Lukoil 實施制裁，試圖透過經濟手段遏制俄國在烏克蘭戰爭中的軍事行動，此舉迅速在印度與中國能源市場引發連鎖反應，兩大原油進口國的企業與決策層正面臨地緣政治、經濟利益與戰略考量的多重博弈。 根據產業內部消鉅亨網 ・ 1 天前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 1 天前
IMF急拉警報：美國債務恐比意大利、希臘更糟
國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030 年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到 143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的義大利和希臘。鉅亨網 ・ 1 天前
南韓APEC｜嚴控反華示威 部署逾6000警 首爾有咖啡店表明「不歡迎中國顧客」遭抨擊｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞太經濟合作組織（APEC）峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，當地連月出現的反華示威同時引起關注。南韓警方表示，已啟動最高級別警戒，在慶州及釜山部署超過 6,000 名警員，並已成立特別小組負責監察及處理仇恨言論，又建議當局修例提升罰則等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗習會即將登場 習近平乘專機離開北京 出席APEC領袖峰會
據《新華社》報導，中國國家主席習近平周四（30 日）上午乘專機離開北京，應大韓民國總統李在明邀請，赴韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國是訪問。鉅亨網 ・ 5 小時前
特朗普:與習近平會談非常成功 明年訪華
國家主席習近平與美國總統特朗普結束在南韓釜山的會晤後，特朗普乘坐空軍一號專機離開。特朗普在機上向記者表示，會談作出多項決定，非常成功，中國將會立即購買美國大豆，雙方同意大力阻止芬太尼流入美國，並已經解決關於稀土的問題，不會再有任何障礙。特朗普說，對華關稅將會由原本的57%，下調至47%。特朗普又說，將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國，雙方亦會共同解決烏克蘭問題。(WL)infocast ・ 1 小時前
聯儲局如預期連續第二次減息0.25厘 料12月起停止縮表
美聯儲周三宣布連續第二次減息，符合市場預期，並以10比2票數通過減息決定，將聯邦基金利率目標區間下調0.25厘至3.75%至4%。當局將於12月1日起停止縮減資產負債表。 有兩名官員投下反對票，包括美國總統特朗普任命、新任理事Stephen Miran主張減息半厘，而堪薩斯城聯儲主席Jeff Schmid則認為不應減息。 聯邦公開市場委員會在會後聲明指出，美國就業增長已放緩，近月來就業風險上升，官員形容美國經濟增長屬溫和，通脹自年初以來有所上升，並仍處於相對高位。 消息公布後，標普500指數維持升勢，美國國債孳息率及美元上升。主席鮑威爾將於香港時間30日凌晨2時30分召開記者會。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
美軍艦停靠引發不滿 委內瑞拉中止與千里達能源協議
（法新社卡拉卡斯28日電） 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，他已中止與鄰國千里達及托巴哥的能源協議，以回應這個鄰國讓一艘美國軍艦靠港。他更進一步指控千里達總理波薩德-畢塞薩（Kamla Persad-Bissessar），稱她正將自己的國家「變成美帝反委內瑞拉的航空母艦」。法新社 ・ 1 天前
特朗普批准韓國在美國建造一艘核動力潛艇
【彭博】— 美國總統特朗普批准了韓國在美國船塢建造一艘核動力潛艇的計畫。大約一天前，首爾方面要求華盛頓准許其為潛艇獲取核燃料。Bloomberg ・ 4 小時前
立法會選舉｜李慧琼李超宇報名參選 九龍中選區六人爭兩席(何嘉駿報道)
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，陸續有人報名參加地區直選，其中九龍中選區累計已有6人報名，暫時是最多參選人的一區。提名期展開近一星期，繼續有人報名加入選戰。上屆「票后」、身兼全國人大常委的民建聯四屆議員李慧琼在九龍中選區爭取連任。立法會九龍中選區參選人李慧琼：「絕對是沒有絕對勝算的隊伍，所以我在此再次呼籲大家，如果有人說某隊勝算已經很高，千萬不要相信。當然我們會繼續反映市民意見，將特區政府政策更好落地，不斷優化。」她的對手之一是經民聯九龍城區議員李超宇，連同之前已經報名的楊永杰、丘燿誠、楊諾軒及譚莉儀，這區的報名人數累計增至6人，成為地區直選的10區入面最多人參選的一區。立法會九龍中選區參選人李超宇：「參選立法會是一個非常重大決定，但亦是我一直以來從政的目標。到今天，我有信心我可以承擔起作為立法會議員的神聖使命，合理地運用公權力，貢獻我們的香港，服務我們的市民。」新界北選區方面，同樣有多兩人報名參選包括希望接替劉國勳的民建聯北區區議員姚銘，跟籃球巨星姚明一樣努力「入樽」。另一位北區區議員、全國政協常委譚錦球的兒子譚鎮國就代表新社聯上陣，聯同早前報名的工聯會曾勁聰及沈豪傑，這區累計now.com 新聞 ・ 1 小時前
韓媒：習特會選址釜山機場貴賓樓
南韓傳媒引述南韓政府消息報道，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於周四（30日）在南韓舉行會談，地點很可能是釜山金海國際機場貴賓樓；考慮到兩國元首的日程、移動路線和保安等，正協調在會客地點「翼峰樓」見面。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球最老總統勝選 喀麥隆92歲總統八度連任成功 反對派流血衝突至少4死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】非洲國家喀麥隆 10 月 12 日總統大選，憲法委員會確認，高齡92歲的現任總統保羅‧比亞（Paul Biya）八度連任成功，反對派候選人伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）落敗。大選至今全國各地均有示威，反對派支持者不滿政府打壓競選，在周日經濟首都杜阿拉（Douala）的示威行動中至少4人死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普：沒有任何事會危及加薩停火
（法新社加薩市29日電） 以色列對加薩地區發動空襲，並指控哈瑪斯（Hamas）違反停火後，美國總統川普今天表示，「沒有任何事」會危及加薩的停火協議。加薩民防機構表示，以軍昨天發動的空襲造成至少38人喪生。法新社 ・ 23 小時前
美國會預算辦：聯邦政府停擺可致經濟損失最多140億美元
美國國會預算辦公室表示，美國聯邦政府停擺可導致美國經濟損失70億至140億美元，影響美國第四季經濟最多2%。當局指，若政府停擺於本周解決，經濟損失為70億美元。若拖延至下月12日，損失為110億美元。若拖延至下月26日，損失為140億美元。 當局預計聯邦延後對僱員報酬、貨品及服務開支，以至向低收入民眾的食物補貼，導致經濟受損，縱使大部分最終將在美國政府重啟後恢復，但仍有70億至140億美元經濟損失無法挽回。 目前約有75萬名聯邦政府僱員放無薪假，美國政府已採取措施令軍隊、執法及入境部門獲支薪，其他聯邦政府僱員則須無償工作。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前