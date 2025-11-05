川習會達成協議 川普簽命令調降中國芬太尼相關關稅

（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普上個月與中國國家主席習近平進行多年來首次面對面會談後，今天簽署命令，調降對中國產品課徵與芬太尼相關的關稅，正式確立美中達成協議的關鍵部分。

川普今年初重返總統大位後不久，便以中國在強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）供應鏈中扮演的角色為由，對來自中國的商品加徵20%關稅。

但在川普與習近平上個月於韓國釜山舉行峰會後，中國已承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。

作為回報，美方承諾將於11月10日起，把對中國進口商品加徵的關稅從20%調降至10%。

川普今天簽署的命令正式確立了這項協議，不過命令中也提到，美國官員將會監控中國對協議的遵守情形。

川普與習近平的會談也達成了其他一系列協議，包括將更嚴厲的報復性關稅進一步暫停實施至2026年11月10日。

今年以來，隨著華府與北京對彼此產品加徵不斷升級的關稅，這兩個全球最大經濟體之間的緊張局勢急劇升溫。

關稅戰最激烈時，雙方課徵的關稅一度達到令人望而卻步的三位數水準，嚴重阻礙了貿易。

此後，兩國一直處於不安的休兵狀態，高層經濟官員近幾個月來已舉行數次會談，但緊張情勢仍因出口管制和其他議題而加劇。