雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
川習會達成協議 川普簽命令調降中國芬太尼相關關稅
（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普上個月與中國國家主席習近平進行多年來首次面對面會談後，今天簽署命令，調降對中國產品課徵與芬太尼相關的關稅，正式確立美中達成協議的關鍵部分。
川普今年初重返總統大位後不久，便以中國在強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）供應鏈中扮演的角色為由，對來自中國的商品加徵20%關稅。
但在川普與習近平上個月於韓國釜山舉行峰會後，中國已承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。
作為回報，美方承諾將於11月10日起，把對中國進口商品加徵的關稅從20%調降至10%。
川普今天簽署的命令正式確立了這項協議，不過命令中也提到，美國官員將會監控中國對協議的遵守情形。
川普與習近平的會談也達成了其他一系列協議，包括將更嚴厲的報復性關稅進一步暫停實施至2026年11月10日。
今年以來，隨著華府與北京對彼此產品加徵不斷升級的關稅，這兩個全球最大經濟體之間的緊張局勢急劇升溫。
關稅戰最激烈時，雙方課徵的關稅一度達到令人望而卻步的三位數水準，嚴重阻礙了貿易。
此後，兩國一直處於不安的休兵狀態，高層經濟官員近幾個月來已舉行數次會談，但緊張情勢仍因出口管制和其他議題而加劇。
其他人也在看
民主黨候選人Mamdani當選紐約市市長 擊敗紐約州前州長科莫及共和黨對手
美國《全國廣播公司》推算，獲民主黨提名的Zohran Mamdani將當選美國紐約市市長，擊敗紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，以及共和黨候選人Curtis Sliwa。紐約市選舉委員會表示，是次市長選舉有逾200萬張選票，為1969年以來最高紀錄。 非洲烏干達裔的Mamdani將成為紐約市首位穆斯林市長，他提出凍結部分住宅房租、免費公共巴士及成立由市政府擁有的雜貨店。其政綱及政治立場引起紐約市富豪及商界反對。美國總統特朗普曾警告，一旦Mamdani當選，他將扣起對紐約市的聯邦撥款。特朗普周一(3日)要求支持者改投科莫，試圖阻止Mamdani當選。科莫2021年8月被指涉及多宗性騷擾事件，之後辭去紐約州州長一職。 據報道，Mamdani取得逾50%選票，科莫取得逾41%選票。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
台灣明年APEC峰會安全疑慮 中國外交部回應！
中國外交部回應台灣對 APEC 峰會安全的擔憂，表示作為主辦國將保障安全，但台灣能否參與取決於是否遵守「一中原則」。本屆峰會於中國深圳舉行，兩岸關係緊張再成焦點。鉅亨網 ・ 1 天前
資本主義之都紐約或迎來社會主義市長 美國中期選舉格局可能改寫
周二前往投票站選出新任市長的紐約市選民面臨著截然不同的抉擇：一位年輕的社會主義者、一位經驗豐富的前州長，還有一位戴紅色貝雷帽的電台主持人。Bloomberg ・ 15 小時前
美國政府停擺35天追平最長紀錄 川普：民主黨不讓步糧食券就不發
美國聯邦政府關門周二 (4 日) 進入第 35 天，追平史上最長紀錄。逾 4,000 萬依賴糧食券的美國人面臨斷炊危機，機場因航管人員短缺陷入混亂。鉅亨網 ・ 8 小時前
加州投票表決 是否重劃選區以對抗川普
（法新社洛杉磯4日電） 美國加州選民今天將投票決定是否同意重劃選區，如果該提案通過，加州可能會進一步向民主黨傾斜。如果「第50號提案」今天獲得通過，接下來所有選舉將採用提案所劃分的選區，直到下次進行人口普查，屆時獨立的委員會將再次決定選區地圖。法新社 ・ 16 小時前
SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 特朗普失算讓4200萬人沒飯吃
隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。 自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強鉅亨網 ・ 2 天前
涉外洩虐囚影片 以色列前軍法署長被捕
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列國家安全部長表示，前軍法署長托默-耶路沙米（Yifat Tomer-Yerushalmi）坦承洩露疑似顯示士兵虐待巴勒斯坦囚犯的影片後，今天被警方逮捕。根據以色列媒體10月31日公布的辭職信副本，托默-耶路沙米坦承，她的辦公室在去年國際社會對虐囚事件高度關注期間，將該影片洩露給媒體。法新社 ・ 23 小時前
民主黨史班伯格勝選 成為維吉尼亞首位女性州長
（法新社華盛頓4日電） 美國媒體預測，民主黨籍史班伯格（Abigail Spanberger）今天從共和黨手中奪回維吉尼亞州長寶座，成為該州首位女性州長。46歲的史班伯格是前中央情報局（CIA）官員和3屆聯邦眾議員，預測將以顯著優勢擊敗共和黨籍對手、現任副州長厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears），成為維吉尼亞州首位女性州長。法新社 ・ 1 小時前
中國經濟學家稱中美峰會確立了兩國「平等夥伴」 的關係
【彭博】— 經常向中國政府建言獻策的經濟學家李稻葵表示，中國國家主席習近平和美國總統特朗普的峰會在雙邊關係中是個突破，這個亞洲大國被作為美國的「平等夥伴」對待。Bloomberg ・ 1 天前
美參議院再否決撥款法案 聯邦政府停擺破紀錄進入第36日
外媒報道，美國參議院再次否決共和黨支持的一項臨時撥款法案，今次是法案第14次闖關失敗，意味著美國聯邦政府停擺將於周三(5日)進入第36日，超越2018年底的35天停擺紀錄。 今次臨時撥款法案的爭議焦點在於《平價醫療法案》下保費的稅收減免政策，該政策將於年底到期，這將導致數百萬美國人的醫療保健成本大幅上漲，美國民主黨拒絕投票支持任何不涉及補貼的法案，而美國共和黨則拒絕在政府停擺期間進行談判。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
立法會選舉︱法律界林新強不競逐連任 累計 29 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 1 週前
日本首相要求與金正恩會面 盼解決日人遭綁架問題
（法新社東京3日電） 日本首相高市早苗今天表示，她已要求與北韓領導人金正見面，盼解決日本公民在1970年代與1980年代遭北韓綁架的長期懸案。北韓經過多年否認後，於2002年承認曾派遣特工1970年代和1980年代綁架13名日本人，利用他們訓練平壤間諜學習日語和日本習俗。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜江旻憓透露正申請放棄加拿大護照 回應與旅遊界關係：體育精神適用所有界別｜不斷更新｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，至 11 月 6 日結束。截至 10 月 30 日，已經有 28 名議員明確表示不再參選，包括全部 12 名年屆 70 歲或以上的議員。Yahoo新聞 ・ 1 週前
不同信仰奈及利亞人齊聲反對基督徒遭屠殺說
（法新社阿布加3日電） 美國總統川普以奈及利亞基督徒遭到屠殺為由，揚言進行軍事干預。基督徒社區領袖奧塔（Danjuma Dickson Auta）告訴法新社：「基督徒正被殺害，我們不能否認穆斯林也遭到殺害。」法新社 ・ 20 小時前
美媒報道特朗普考慮攻擊委內瑞拉軍事目標及控制該國油田
《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府正考慮對委內瑞拉軍事目標發動攻擊，並接管該國油田。報道引述消息指，美方已預備一系列針對該國的軍事計劃，針對保護委內瑞拉總統馬杜羅的軍事部門，並尋求控制該國油田。報道指，縱使特朗普未有最終決定，但已指示司法部草擬法律文件，或繞過國會授權正式宣戰。 《新聞週刊》引述白宮副發言人Anna Kelly回應指，特朗普總統已清楚告訴馬杜羅，停止將毒品和罪犯送往美國。特朗普已明確表示將繼續打擊毒梟恐怖分子，其他任何說法均屬臆測。 據《華爾街日報》與《邁阿密先驅報》早前報道，特朗普政府正考慮對處於「毒梟集團樞紐」的港口、機場及軍事設施發動空襲。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
美財長將親赴最高法院旁聽川普關稅案：這事關國家安全
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（3 日）表示，他將親自出席本週最高法院針對美國總統川普關稅政策合法性的聽證會，並強調此案涉及「國家安全」鉅亨網 ・ 1 天前
美國民主黨人馬姆達尼當選紐約市長 世界金融中心迎來社會主義者掌舵
佐蘭·馬姆達尼贏得歷史性勝利當選紐約市第111任市長，這座全球金融中心城市將由這位公開的民主社會主義者執掌。Bloomberg ・ 2 小時前
國際｜美國上訴法院裁定佛州可禁中國人購房地產
美國亞特蘭大第11巡迴上訴法院裁定，佛羅里達州可執行限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回了關於該法違反聯邦法律並歧視亞裔的指控。 該裁定結果，可能促使其他州效仿而採納類似的外國人土地法。美國逾30個州的立法者已通過或提出限制外國人擁有房地產的法案。 第11巡迴上訴法院表示，美國公民自由聯盟(ACLU)所代表的4名中國公民不具備起訴資格，無權就佛州2023年法律提起訴訟，因為該法僅適用於居住地在中國的人，而他們已在佛州居住多年。 法院亦駁回指控，稱該法要求中國公民向州政府登記其房產的條款，並未與聯邦管理外國投資的法律相衝突，也並非因對中國人及亞裔的種族偏見而不當制定。國家、個人、土地與糧食安全考量促成了該法律的制定。 佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)於2023年5月簽署3項新法案，其中最具爭議的SB264法案，基本上禁止包括中國公民在佛州任何地方擁有任何類型的財產，持非遊客簽證的中國人僅可購買一塊兩英畝以下的土地，且位置至少距離軍事設施8公里。同時禁止受關注國家的政府、公民和企業購入州內的農地，亦禁止向中國政府和其他受關注國家有關的利益方，出售位於軍事基地16公里範圍的物Fortune Insight ・ 2 小時前
川普以實力求和平的強硬對外政策與支持者的美國優先訴求出現裂痕
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 4 小時前
外交部:中方恪守暫停核試承諾 美官員澄清特朗普所指核試非核爆
中國外交部發言人毛寧在例行記者會，回應美國總統特朗普指控中國正秘密測試核武時強調，中國作為安理會常任理事國和負責任的核武國家，始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武的政策，堅持自衛防禦的核戰略，恪守暫停核試驗的承諾。毛寧指，中方願與各方共同維護全面禁止核試條約的權威，維護國際核裁軍和核不擴散體系，希望美方亦切實遵守全面禁止核試條約的義務和暫停核試的承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球的戰略平衡與穩定。另外，美國能源部長賴特澄清特朗普日前有關恢復核試的說法，指總統所指的核試是系統測試，並非核爆。(ST)infocast ・ 1 天前