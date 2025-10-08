川蒲峰會後終戰未果 俄國：推動和平協議動力消退

（法新社莫斯科8日電） 俄羅斯今天說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）8月在阿拉斯加舉行峰會後，推動俄烏和平協議的動能已大致消失。

兩位領導人8月曾在阿拉斯加安克拉治的空軍基地會晤，卻未就結束這場已持續3年半的戰爭達成任何協議。

此後，各方結束戰事的外交努力陷入停滯，莫斯科與基輔互相向對方發動致命攻擊，俄軍則持續於戰場推進。

根據俄羅斯媒體報導，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說：「很遺憾的是，由安克拉治會談所激發出、推動協議進展的強勁動能，現已大致消失。」

雷雅布可夫將僵局歸咎於歐洲各國，並批評他們想發動「打到最後一名烏克蘭人」的戰爭。